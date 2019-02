Stand: 08.02.2019 14:49 Uhr

Werder will gegen Augsburg nahtlos weiterfeiern

Motivationsprobleme gibt es derzeit beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen nicht. Nach dem spektakulären Pokalcoup in Dortmund feiern die Hanseaten ihren 120. Geburtstag - und haben dazu ein grelles neon-grünes Sondertrikot kreiert, dass die Profis am Sonntag (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) im Heimspiel gegen den FC Augsburg einmalig tragen werden. Der Ansturm im Onlineshop war derart groß, dass Werders Internetseite zeitweise zusammenbrach. "Es ist das Jubiläumsspiel unseres Vereins und alleine unsere Fans werden schon unglaublich viel zu einem außergewöhnlichen Nachmittag beitragen", hofft Werder-Coach Florian Kohfeldt, das sich sein Team von der Euphorie anstecken lässt. "Mit einem Sieg können wir einige Plätze gutmachen und näher an unsere Zielplätze heranrücken. Es ist ein super-wichtiges Spiel für uns."

Harnik fällt mehrere Wochen aus

Das Weiterkommen im Pokal mussten die Bremer allerdings teuer bezahlen. Martin Harnik, der mit seinem 3:3 das Elfmeterschießen erst möglich gemacht hatte, zog sich im Spiel eine schwere Muskelverletzung im Hüftbereich zu und fällt mehrere Wochen aus. "Das ist für Martin und uns sehr bitter. Martin hat eine gute Vorbereitung gespielt und in den letzten Wochen unterstrichen, wie wichtig er mit seinen Toren für uns ist", sagte Kohfeldt, der in Josh Sargent und dem vom Asien-Cup zurückgekehrten Yuya Osako allerdings mehr als brauchbare Alternativen im Kader hat.

Kohfeldts Ziel: "Begeistern UND gewinnen"

Abgesehen vom enttäuschenden 1:1 beim Vorletzten Nürnberg war Werders Problem bisher oft, zwar mit Offensivspiel begeistert, aber keine Punkte eingefahren zu haben. Für die Entwicklung seines Teams und die Köpfe der Spieler sei das Weiterkommen in Dortmund aber auch psychologisch entscheidend gewesen, mutmaßte Kohfeldt und erkannte: "Wir können ein begeisterndes Spiel abliefern UND das Spiel gewinnen." Nun will er an der Cleverness arbeiten. "40 Spiele im Jahr mit der Leidenschaft wie am Dienstag zu spielen, kannst du nicht verlangen. Aber 40 Spiele die Cleverness zu haben, auch schlechte Spiele mal zu gewinnen, das müssen wir lernen", meinte Kohfeldt. Vielleicht hilft ja dabei das gewöhnungsbedürftige Jubiläumstrikot: "Mir gefällt es sehr und ich hoffe, dass wir darin auch erfolgreich sein werden", sagte Mittelfeldspieler Philipp Bargfrede.

