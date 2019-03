Stand: 09.03.2019 13:55 Uhr

Zwangsgeld: Hannover 96 kritistiert "Pro Verein"

Vor der Jahreshauptversammlung von Hannover 96 spitzt sich der Streit zwischen Vorstand und der vereinsinternen Opposition "Interessengemeinschaft Pro Verein 1896" zu. Nachdem das Amtsgericht Hannover ein Zwangsgeld von 25.000 Euro gegen Clubchef Martin Kind verhängt hat, hat der Fußball-Bundesligist angekündigt, dagegen anzugehen. "Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig", sagte Kind am Sonnabend, "unsere Anwälte legen am Montag Berufung ein." Grund für die Anordnung ist die Weigerung des Clubvorstands, "Pro Verein" ein Mitgliederverzeichnis auszuhändigen. Die Interessenvereinigung will die Liste nutzen, um den Vereinsmitgliedern vor der Sitzung am 23. März ihre Position mitzuteilen. Kind und die Gruppe streiten seit Langem über die Ausrichtung von Hannover 96.

Videos 02:07 Sportclub Martin Kinds Kampf an allen Fronten Sportclub Martin Kind ist ohne jeden Zweifel der starke Mann bei Hannover 96. Zurzeit weht ihm aber der Wind heftig ins Gesicht. 50+1-Regel, Streit mit den Fans - Kind kämpft an allen Fronten. Video (02:07 min)

"Pro Verein"-Anwalt: Datenschutz nicht das wahre Motiv

Der 96-Vorstand begründet die Nicht-Herausgabe der Mitgliederliste mit dem Datenschutz. "Wir tun alles und schöpfen jede rechtliche Möglichkeit aus, um die Daten unserer Mitglieder zu schützen", sagte 96 -Vorstands-Vizepräsident Uwe Krause am Sonnabend. Man habe "Pro Verein" angeboten, dessen Konzept und auch die Vorstellung seiner Kandidaten an alle Mitglieder zu verschicken. Das habe Pro-Verein-Anwalt Jürgen Scholz jedoch abgelehnt, so der 96-Vorstand. Unabhängig von der richterlichen Entscheidung zugunsten von "Pro Verein" sagte Scholz, dass die Argumentation von 96 nicht verfange. Er habe dem Vorstand gegenüber mehrfach anwaltlich versichert, dass er allein Zugriff auf die Daten erhalte und eine Verwendung zu sachfremden Zwecken ausgeschlossen sei. "Das Argument des Datenschutzes ist daher weder von unserer Rechtsordnung getragen noch offensichtlich das wahre Motiv für die Verweigerung der Herausgabe der Daten."

Opposition will 50+1-Regel erhalten

Die "Interessengemeinschaft Pro Verein 1896" stört sich besonders an den Plänen von Martin Kind, die endgültige Kontrolle über die bereits 1999 ausgegliederte Profifußball-Gesellschaft zu übernehmen und dafür eine Ausnahmegenehmigung von der 50+1-Regel im deutschen Fußball zu erhalten. "Pro Verein" will das verhindern, um den Einfluss externer Investoren zu begrenzen.

Stichwort 50+1 Durch die sogenannte 50+1-Regel wird bislang verhindert, dass Investoren mehr als 50 Prozent der Anteile an einem Fußball-Club erwerben können. In anderen Ligen - zum Beispiel in England - gibt es eine solche Regelung nicht. Besonders Hannover 96 mit Clubpräsident Martin Kind an der Spitze macht sich dafür stark, die Regel zu kippen, um die "Kapitalsituation der Clubs zu verbessern". Die Regelung wurde bisher beibehalten, steht aber permanent in der Diskussion. Befürworter der Regelung kritisieren, dass beim Wegfall der Markt für ausländische Investoren geöffnet werden könnte, die kein sportliches Interesse an einem deutschen Bundesliga-Club haben.

