Stand: 07.11.2022 21:35 Uhr Wolfsburger Wind fährt für Dänemark zur WM

Mit dem Bundesliga-Trio Jonas Wind (VfL Wolfsburg), Jesper Lindström (Eintracht Frankfurt) und Oliver Christensen (Hertha BSC) geht Dänemark in seine sechste Fußball-WM. Nationaltrainer Kasper Hjulmand gab am Montag in Kopenhagen 21 seiner 26 Katar-Fahrer bekannt, die Nominierung wurde live im dänischen Fernsehen übertragen. Angeführt wird das Team von Größen wie Kapitän Simon Kjär (AC Mailand), Keeper Kasper Schmeichel (OGC Nizza) und Christian Eriksen (Manchester United). | 07.11.2022 21:35