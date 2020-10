Werder-Frauen feiern gegen Meppen ersten Saisonsieg Stand: 14.10.2020 20:17 Uhr Durch den Heimerfolg gegen den Aufsteiger hat Bremen am Mittwochabend die Abstiegszone der Bundesliga verlassen. Neues Schlusslicht ist nun der Gegner aus dem Emsland.

Etwas mehr als eine Viertelstunde lang durften die SVM-Frauen im Duell der beiden Aufsteiger von ihrem erstem Sieg in der Bundesliga träumen. Agnieszka Winczo hatte mit ihrem Tor zum 1:1-Ausgleich in der 71. Minute die Hoffnungen der Gäste genährt, dass sie der Partie in Bremen eine Wende geben könnten. Entschlossen war die Polin nach einem Eckstoß dem Ball entgegen gesprungen, hatte sich auch von der Anwesenheit von zwei Gegenspielerinnen nicht stören lassen und den Ball unter die Latte eingeköpft. Die Führung der Werder-Frauen durch Margarita Gidion (34.) war damit egalisiert.

Tarczynska schießt Werder zum Sieg

Doch nach dem Ausgleich gelang es den Gästen nicht, dieses Momentum zu nutzen und die Gegnerinnen dauerhaft unter Druck zu setzen. Werder blieb weiter mutig - und das zahlte sich aus. Als Meppens Victoria Krug bei einer Rettungsaktion auf dem Boden liegend den Ball mit der Hand berührte, konnte es nur eine Entscheidung geben: Strafstoß. Agata Tarczynska entschied in der 87. Minute mit ihrem 2:1 die Partie zugunsten der Gastgeberinnen.

