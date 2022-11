Stand: 07.11.2022 15:49 Uhr Werder Bremen ohne angeschlagenen Füllkrug nach München

Werder Bremen muss im Auswärtsspiel bei Bayern München auf Toptorjäger Niclas Füllkrug verzichten. Der Angreifer fällt für die Partie am Dienstagabend wegen Rückenproblemen aus. Eine mögliche WM-Teilnahme Füllkrugs ist laut Werder-Coach Ole Werner aber nicht in Gefahr. Füllkrug hatte sich am Samstag im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 (2:1) am Rücken verletzt und war ausgewechselt worden. | 07.11.2022 15:45