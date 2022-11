Stand: 09.11.2022 12:56 Uhr Tennis: Zverev plant Comeback mit Härtetests im Dezember

Nach monatelanger Verletzungspause plant Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev sein Comeback mit Teilnahme an einigen Showturnieren. Im Dezember beim Diriyah Tennis Cup in Saudi-Arabien und beim United Cup in Australien sollen die ersten Härtetests stattfinden. Sein großes Ziel sind die Australian Open (ab 16. Januar). Der gebürtige Hamburger hatte sich Anfang Juni einen mehrfachen Bänderriss im Fuß zu gezogen. | 09.11.2022 12:50