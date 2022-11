Stand: 08.11.2022 09:15 Uhr St. Paulis Irvine in Australiens WM-Kader

Jackson Irvine vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli hat es erwartungsgemäß in das 26-köpfige australische Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) geschafft. Für den 29 Jahre alten Kapitän der Kiezkicker ist es bereits die zweite WM-Teilnahme. Der Mittelfeldspieler kam beim Turnier 2018 in Russland zu drei Kurzeinsätzen. | 08.11.2022 09:08