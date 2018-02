Stand: 25.02.2018 14:33 Uhr

HSV am Abgrund: Ein Fünkchen Hoffnung bleibt

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott bekanntlich nicht zu sorgen. Und so wurden die abgekämpften und frustrierten Fußball-Profis des HSV nach ihrer unglücklichen 0:1-Niederlage bei Werder Bremen noch mit jeder Menge Häme überschüttet. "Zweite Liga, Hamburg ist dabei", hallte es unter anderem aus der Ostkurve des Weserstadions, an der die Gäste nach der Partie auf ihrem Weg in die Kabine vorbei mussten. Die Schmähgesänge der freudentrunkenen Werder-Fans waren für die Protagonisten des Tabellen-17. allerdings noch das kleinste Übel an einem Tag, an dem die Hoffnung auf den Klassenerhalt einen weiteren herben Dämpfer erhielt.

"Insgesamt gesehen spielten wir nicht zwingend genug nach vorn. Und deshalb stehen wir mit leeren Händen da. Es reicht halt im Augenblick nicht", resümierte HSV-Chef Heribert Bruchhagen im Gespräch mit dem NDR Hörfunk. Klang so, als wenn beim 69-Jährigen der Glaube an den Ligaverbleib bereits gestorben sei. Doch bereits mit dem nächsten Atemzug war der Vorstandsboss bemüht, Zuversicht zu verbreiten: "Und trotzdem gibt es bei uns keinerlei Resignation. Wir werden unsere Restchancen in Angriff nehmen und nutzen."

Schlechter Kader, kein Trainerwechsel-Effekt

Dass Bruchhagen in Anbetracht von bereits sieben Zählern Rückstand auf den Relegationsrang nur noch von "Restchancen" spricht, zeugt einerseits von gesundem Realismus. Andererseits ist diese Feststellung auch eine Bankrotterklärung seiner Arbeit und der von Sportchef Jens Todt. Denn es sind immerhin noch zehn Spieltage zu absolvieren. Nie zuvor in seiner Historie war der HSV zu einem so frühen Zeitpunkt in einer so prekären Lage. Nun spiegeln sich auch im Tableau die Versäumnisse und Fehler der Verantwortlichen in den vergangenen beiden Transferperioden wider. Insbesondere die Offensiv-Abteilung - das stellte die Bremen-Partie einmal mehr unter Beweis - ist nicht Bundesliga-tauglich. Da zudem der erhoffte Trainerwechsel-Effekt von Markus Gisdol zu Bernd Hollerbach nicht eingetreten ist, schlittern die Hamburger nahezu ungebremst ihrem ersten Abstieg entgegen.

Bremen-Spiel ein Spiegelbild der HSV-Saison

Das Duell mit Werder war dabei ein Spiegelbild der bisherigen Hamburger Saison. Engagement und taktische Disziplin stimmten, fußballerisch funktionierte wenig bis gar nichts. Und wie es bei Abstiegskandidaten so häufig dann der Fall ist, kam das entscheidende Gegentor äußerst unglücklich zustande: Rick van Drongelen bugsierte einen Pass von Bremens Aron Jóhannsson bedrängt vom einschussbereiten Ishak Belfodil in die eigenen Maschen. Die Gäste monierten eine Abseitsstellung und ein Foul an dem jungen Niederländer. Doch Referee Felix Zwayer entschied nach Rücksprache mit dem Videoassistenten auf Tor. "Das 0:1 ist natürlich ärgerlich für uns, weil ich der Mannschaft vom Engagement und der Moral keinen Vorwurf machen kann. Deswegen sind wir alle enttäuscht. Jetzt müssen wir - auch wenn es schwerfällt - wieder nach vorne schauen", erklärte Hollerbach.

Todt: "Uns sollte niemand abschreiben"

Wie der Gisdol-Nachfolger flüchteten sich auch andere HSV-Angestellte in Durchhalteparolen, um der eigentlich recht hoffungslosen Lage noch etwas Positives abgewinnen zu können. "Es sind noch 30 Punkte zu vergeben. Und niemand sollte uns abschreiben", sagte Sportchef Todt kämpferisch. Angreifer André Hahn gründete seinen Optimismus derweil auf die jüngere Vergangenheit des Clubs: "Wir sind der HSV, wir haben es die letzten Jahre immer geschafft. Wir stecken den Kopf nicht in den Sand, werden weiter hart an uns arbeiten und Vollgas geben." Nun müssen den Worten Taten folgen. Und zwar am besten bereits am kommenden Sonnabend im Duell mit dem 1. FSV Mainz 05 (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de). Hollerbach will mit seinen Schützlingen ab "spätestens Donnerstag" ein Kurz-Traininglager beziehen, um sich intensiv auf das Spiel vorbereiten zu können. Mit einem Sieg könnten die Hanseaten den Rückstand auf den Tabellen-16. auf vier Zähler verkürzen. Bei einer Pleite oder einem Unentschieden gegen die Rheinhessen würde der Klassenerhalt wohl endgültig utopische Züge annehmen.

Bruchhagen wütet gegen "Fußball-Zerstörer"

In diesem Fall muss sich der HSV wohl erneut auf Proteste von Teilen seines Anhangs gefasst machen. Bereits im Heimspiel gegen Leverkusen (1:2) am vergangenen Wochenende hatten Ordner einen Platzsturm einiger aufgebrachter Zuschauer nur knapp verhindern können. In Bremen sorgten einige im Hamburger Block stehende Besucher durch das Abbrennen von Pyrotechnik und Zünden von Böllern, Leuchtkugeln und Raketen dafür, dass die Begegnung dreimal unterbrochen werden musste. Nach der Partie gab es außerhalb des Stadions Auseinandersetzungen zwischen Fans beider Vereine. Die Polizei ging mit Wasserwerfern und Pfefferspray gegen sie vor. Der schwer angeschlagene HSV-Chef Bruchhagen fand deutliche Worte für das Verhalten dieser Personen. "Das sind alles Leute, die den Fußball nicht lieben", sagte der 69-Jährige dem NDR. Später titulierte er sie als "Fußball-Zerstörer".

