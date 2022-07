HSV-Investor Kühne macht sich für "Uwe Seeler Stadion" stark Stand: 22.07.2022 11:38 Uhr Nach dem Tod von HSV-Idol Uwe Seeler wird in der Öffentlichkeit über die Umbenennung des Volksparkstadions diskutiert. Investor Klaus-Michael Kühne befürwortet diese Idee, ebenso wie viele Fans.

Investor Kühne, der die Rechte an der Spielstätte des Hamburger SV bis zum Saisonende besitzt und dafür rund drei Millionen Euro bezahlt haben soll, ist für eine Umbenennung der 57.000 Plätze bietenden Arena. "Wenn man das Volksparkstadion in Uwe-Seeler-Stadion umbenennen will, bin ich sofort dabei, auch wenn der bisherige Traditionsname dann nicht mehr fortbestehen würde. Als Hamburger Idol und Denkmal hat Uwe Seeler die Benennung des HSV-Stadions nach seinem Namen vollkommen verdient", sagte Kühne dem "Hamburger Abendblatt".

Der in der Schweiz lebende 85 Jahre alte Hamburger berichtete, dass er als Kind Torjäger Seeler angehimmelt habe. "Uwe Seeler war ein ebenso herausragender Fußballspieler wie großartiger Mensch. Ich habe ihm in jüngeren Jahren oft zuschauen können und war bei dem denkwürdigen Fallrückziehertor gegen Westfalia Herne im Meisterschaftsjahr 1960 im Volksparkstadion dabei. Unglaublich und unvergesslich", schwärmte Kühne.

Viele Fans wünschen sich Umbenennung des Stadions

Auch viele HSV-Anhänger wollen, dass das Volksparkstadion nach ihrem verstorbenen Idol benannt wird. "Das wäre angemessen und verdient", schreibt ein Fan im digitalen Kondolenzbuch bei NDR.de. Ein anderer meint: "Ich hoffe, der Verein hat die Größe und benennt das Stadion in 'Uwe-Seeler-Stadion' um".

