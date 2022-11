Stand: 10.11.2022 11:21 Uhr Gemeinsamer Brief mit Hertha: Bremen entschuldigt sich bei Fans

In einem gemeinsamen Brief haben sich die Präsidenten der Fußball-Bundesligisten von Werder Bremen und Hertha BSC für die Umstände der An- und Abreise am Spieltag bei den Berliner Fans entschuldigt. Gastgeber Bremen sei den "eigenen Ansprüchen an eine Willkommenskultur für Gästefans an diesem Spieltag leider nicht gerecht geworden", schrieb Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald. Beide Vereine kündigten an, die Geschehnisse aufzuarbeiten. Vor dem Freitagsspiel erreichten etliche Berliner Anhänger ihre Plätze erst nach Anpfiff. Auch die Abreise verlief nicht ohne Probleme. | 10.11.2022 11:20