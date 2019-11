Sendedatum: 13.11.2019 17:00 Uhr

NDR 2 Fußball-Podcast: Ein Ball für Zwei

#81 Wenn der Kiel-Coach auf Ramazzotti steht NDR 2 - 20.11.2019 17:15 Uhr Autor/in: Michael Augustin/ Fabian Wittke Der Nagelsmann des Nordens? Der kommt aus Kiel. Wir haben Holstein-Trainer Ole Werner getroffen. Ahoi!







Fußball ist alles. Vor allem eine Zumutung, denn es ist eine sehr persönliche Angelegenheit und deshalb ziemlich anstrengend. Auch für Fabian Wittke und Michael Augustin, obwohl sie als Reporter für die NDR 2 Bundesligashow natürlich durch und durch Profis sind.

Die beiden stehen im Stadion dort, wo die Trainer heimlich rauchen und die Spieler sich schnell noch etwas Gel in die Haare schmieren. Sie sitzen in Presseräumen, die nach Filterkaffee riechen, in verglasten Reporterkabinen oder in langen Unterhosen auf der Tribüne.

In "Ein Ball für Zwei" nehmen sie euch vor jedem Bundesliga-Spieltag mit hinter die Kulissen, zu den heißesten Themen der Woche - und natürlich sind sie auch bei der WM ganz dicht dran. Hier hört Ihr fluchende Coaches, trotzige Spieler und politisierende Manager, eingeordnet von zwei Fachmännern, die beteuern, keine Fachidioten zu sein. Aber: immer kompromisslos persönlich, gnadenlos transparent und immer, wirklich ausnahmslos, todernst.

Ach ja: Und weil wir als öffentlich-rechtlicher Sender auf Qualität achten, gibt es für jede Floskel einen Euro weniger Honorar. Die beiden sind wirklich arm dran. Aber glücklich.

