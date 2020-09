Stand: 17.09.2020 12:49 Uhr

Zweitliga-Start: HSV - Düsseldorf vor 1.000 Zuschauern

Der Zweitliga-Auftakt des HSV am Freitag im Volksparkstadion gegen Fortuna Düsseldorf (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) wird vor lediglich 1.000 Zuschauern stattfinden. Der Club richte sich dabei nach der aktuell gültigen Verordnung, teilten die Hamburger am Donnerstag mit. Die Besucher sollen alle auf der Westtribüne Sitzplätze einnehmen. Die Tickets wurden im Losverfahren vergeben. Zunächst hatte der Zweitligist mit 4.000 Fans zur Saisonpremiere geplant.

Die HSV-Verantwortlichen hoffen, "dass für die nächsten Heimspiele auf Basis einer neuen Verordnungslage entsprechend mehr Fans ihr Team unterstützen können", hieß es. Am vergangenen Dienstag hatten sich die Bundesländer angesichts der Corona-Pandemie auf eine sechswöchige Testphase mit einer Auslastung von maximal 20 Prozent der jeweiligen Stadion- oder Hallenkapazität geeinigt.

"Natürlich hätten wir uns mehr als 1.000 Zuschauer gewünscht, freuen uns aber, dass überhaupt Fans dabei sein können", sagte HSV-Coach Daniel Thioune am Donnerstag.

Leistner am Freitag wohl nicht dabei

Nach dem Pokal-Debakel in Dresden (1:4) und dem anschließenden Ausraster von Verteidiger Toni Leistner brauchen die Hamburger am Freitag dringend einen Sieg, um nicht früh in der Saison in die erste Krise zu rutschen. Leistner wird dabei wohl nicht helfen können. "Es ist davon auszugehen, dass er nicht zur Verfügung steht“, sagte Thioune. Der Defensivmann ist derzeit vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie vom Team "isoliert", weil er bei seiner Aktion in Dresden direkten Kontakt zu mehreren Fans auf der Tribüne hatte. Zudem droht eine Sperre durch den DFB.

Ob der HSV gegen seinen Neuzugang eine Strafe verhängen wird, ist noch unklar. Sportvorstand Jonas Boldt deutete an, dass der Club wohl darauf verzichten und Leistner lieber in soziale Projekte einbinden wolle.

Heyer kommt vom VfL Osnabrück

Eine Alternative für die Innenverteidigung steht vielleicht schon am Freitag parat. Von Thiounes Ex-Club VfL Osnabrück soll Moritz Heyer zum HSV wechseln. Er ist bereits in Hamburg, um den Medizincheck zu absolvieren. Ein neuer Keeper wird hingegen nicht zwischen den Pfosten stehen. Zuletzt war spekuliert worden, dass die Hamburger Florian Müller von Mainz 05 ausleihen wollten, wenn Julian Pollersbeck wie erwartet zu Olympique Lyon transferiert wird. Müller wechselte jedoch am Dienstag zum SC Freiburg. So wird auch gegen Fortuna Düsseldorf Daniel Heuer Fernandes im HSV-Tor stehen.

