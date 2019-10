Stand: 31.10.2019 15:06 Uhr

VfL Osnabrück: Kopfproblem, Pech oder Unvermögen?

Welche Rolle die Psyche im Fußball spielt, haben schon viele Experten zu beschreiben versucht. Trainer-Guru Christoph Daum zum Beispiel: "Wenn der Kopf richtig funktioniert, ist er das dritte Bein." Im Umkehrschluss sollte ein Fußballer also nicht zu viel grübeln, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Davon können sie beim VfL Osnabrück ein Liedchen singen. Die Lila-Weißen warten nunmehr seit über sieben Zweitliga-Stunden auf ein eigenes Tor, verliert der Aufsteiger am Freitag (18.30 Uhr/NDR Livecenter) bei Jahn Regensburg, droht der harte Sturz auf einen Abstiegsplatz. "Es wird entscheidend sein, ob wir mal wieder in den Rahmen treffen", weiß Trainer Daniel Thioune. "Danach lechzen wir!"

Innerhalb der Mannschaft sollen die ominösen 437 Minuten allerdings keine große Rolle spielen, betont Marcos Alvarez. Für den Angreifer persönlich erst recht nicht: "Ich mache mir wenig Gedanken, bevor ich ins Spiel reingehe. Ich bin ein Freigeist. Mich belastet das nicht."

Regensburg als Vorbild für Osnabrück

Doch wenn es kein Problem in den Köpfen ist, bleiben eigentlich nur noch Pech oder mangelnde Qualität. Die nackten Zahlen: Gerade mal zehn Tore in elf Partien gelangen Thiounes Schützlingen, besonders auswärts ist die Bilanz mit einem müden Törchen in bisher fünf Partien verheerend. In beiden Statistiken ist der VfL das schlechteste Team der Liga.

Thioune bezeichnete den Jahn im Vorfeld des direkten Duells als Vorbild für Osnabrück. Die Regensburger hätten sich nach ihrem Aufstieg 2017 "kontinuierlich entwickelt" und seien jetzt ein "etablierter Zweitligist". Auf sportlicher Ebene hinkt der Vergleich allerdings merklich. Während in Regensburg seit Jahren vor allem offensiv gedacht wird, "wollen wir als Allererstes die Null hinten halten", berichtet Alvarez. Die Vorzeichen vor der Partie scheinen deshalb klar zu sein.

Wenn's klingelt, fliegen die Tore - wahrscheinlich

Nichtsdestotrotz übten die Osnabrücker vor der Abreise an die Donau noch fleißig Torschüsse. "Es hilft keinem, die Minuten zu zählen. Wenn doch mal wieder ein Tor fällt, fliegen uns die Tore wahrscheinlich um die Ohren. Wenn es mal klingelt, ist hoffentlich der Knoten geplatzt", meint Alvarez. Oder um es mit den Worten von Christoph Daum zu sagen: "Fußball kann schöner als mancher Orgasmus sein."

