VfL Osnabrück startet - Blacha bleibt bis 2021

Als letzter Nordclub der zweiten Fußball-Bundesliga ist der VfL Osnabrück am Dienstag in die Winter-Vorbereitung gestartet und hatte gleich eine gute Nachricht für seine Fans parat: David Blacha wird bis 2021 bei den Niedersachsen bleiben. Der VfL hat den auslaufenden Vertrag mit seinem Mittelfeldspieler vorzeitig um ein Jahr verlängert und nutzte dabei eine entsprechende Option in dem ursprünglich nur bis 2020 laufenden Kontrakt des 29 Jahre alten Vizekapitäns.

Trainer Thioune lobt Vizekapitän Blacha

"David Blacha zeichnet sich nicht nur durch seine strategische Spielweise auf dem Feld, sondern auch durch seine Führungsqualität auf und außerhalb des Platzes aus. Er hat seine Verpflichtung im vergangenen Sommer mit guten Leistungen zurückgezahlt", sagte Trainer Daniel Thioune am Dienstag. Blacha war 2018 vom SV Wehen Wiesbaden zu den Osnabrückern gewechselt.

Engel, Trapp und Gugganig wieder dabei

Thioune konnte am ersten Trainingstag mit zwei Einheiten auch die lange verletzten Konstantin Engel, Maurice Trapp, Lukas Gugganig und Simon Haubrock im Kreis der Mannschaft begrüßen. "Die Freude ist bei allen groß, dass es wieder losgeht. Wobei es ja nur eine relativ kurze Pause war", sagte der Coach des Tabellensechsten der Zweiten Liga. "Es war aber wichtig, dass alle durchschnaufen und den Kopf freibekommen konnten."

Einwöchiges Trainingslager in der Türkei

Bereits am Mittwoch steht für die Thioune-Elf mit dem Testspiel beim Bundesligisten SC Paderborn (unter Ausschluss der Öffentlichkeit) die erste Bewährungsprobe an. Ab dem 13. Januar absolviert der VfL ein einwöchiges Trainingslager im türkischen Belek. Das erste Pflichtspiel bestreiten die Niedersachsen am 29. Januar (20.30 Uhr) zu Hause gegen den SV Sandhausen.

