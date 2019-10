Stand: 27.10.2019 15:23 Uhr

VfL Osnabrück über sieben Stunden torlos von Florian Neuhauss, NDR.de

437 Minuten, in Worten vierhundertsiebenunddreißig Minuten - so lange wartet der VfL Osnabrück nach dem elften Spieltag in der Zweiten Liga jetzt schon auf ein eigenes Tor. Das Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth am Sonntag endete 0:0 und war so gut, wie das Ergebnis es erahnen lässt. Das gern als "beste zweite Liga der Welt" titulierte deutsche Unterhaus zeigte sich von seiner biederen Seite. Dass aus VfL-Sicht auch auf der richtigen Seite die Null stand, hatten die Lila-Weißen allerdings den Unparteiischen im bekanntesten "Keller" Kölns zu verdanken.

Videobeweis: Fürther Führung zählt nicht

Die Osnabrücker begannen zurückhaltend und überließen zunächst ihren Gästen den Ball. Wie sich Trainer Daniel Thioune das Spiel seines Teams vorgestellt hatte, wurde erstmals in der sechsten Minute deutlich. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schaltete der VfL blitzschnell um. Kapitän Marc Heider brach über links durch, vor dem Tor war Marcos Alvarez völlig frei. Doch die Hereingabe missglückte völlig. Ähnliches Bild neun Minuten später: Kevin Wolzes Pass war diesmal besser, aber Anas Ouahim verstolperte am kurzen Pfosten kläglich.

11.Spieltag, 27.10.2019 13:30 Uhr VfL Osnabrück 0 Greuther Fürth 0 Tore:

VfL Osnabrück: P. Kühn - Heyer, Gugganig, Van Aken (70. Nik. Schmidt) - Ajdini, Blacha, Taffertshofer, Wolze - Ouahim (85. Br. Henning), Heider - Alvarez (79. Girth)

Greuther Fürth: Burchert - Meyerhöfer, M. Caligiuri, Mavraj, Max. Wittek - Seguin - Green, Ernst (66. T. Mohr) - H. Nielsen - Hrgota, Keita-Ruel (79. Redondo)

Zuschauer: 13386



Das fußballerische Niveau war auf beiden Seiten überschaubar. Die Fürther kamen trotz großer optischer Überlegenheit zunächst nur zu einer Gelegenheit. Die hatte es aber in sich: Branimir Hrgota versetzte Lukas Gugganig und stand frei vor Philipp Kühn. Doch der VfL-Keeper verkürzte geschickt den Winkel und bewahrte sein Team vor dem Rückstand (13.).

Mit fortlaufender Spieldauer wurden die Osnabrücker mutiger. Allein Heider hätte die Niedersachsen in eine beruhigende Führung schießen können. Der 33-Jährige, der nach wie vor auf sein erstes Zweitliga-Tor wartet, vergab gleich drei gute Möglichkeiten in kurzer Zeit (25.-27.). Es wurde mehr als deutlich, warum die Lila-Weißen zu diesem Zeitpunkt bereits sechs Stunden ohne eigenen Treffer waren.

Dass es zur Pause noch 0:0 stand, hatten die Hausherren dem Eingreifen des Videoschiedsrichters zu verdanken. Hrgota hatte den Ball zur vermeintlichen Führung der Fürther eingeköpft (42.). Doch einige Aktionen zuvor hatte sich Sebastian Ernst unfair im Zweikampf mit Osnabrücks Joost van Aken durchgesetzt. Glück für den VfL.

Auf Keeper Kühn ist Verlass

Weil zu Beginn der zweiten Hälfte auch noch die Chancen ausblieben, wurde die Partie immer zäher. Erstmals wieder gefährlich wurde es in der 65. Minute. Nach einer Ecke kam Osnabrücks Gugganig aus kurzer Distanz zum Kopfball. Der Innenverteidiger konnte den Abschluss allerdings nicht platzieren, sodass Keeper Sascha Burchert den Ball sogar fing.

Die Begegnung dümpelte so vor sich hin. Und es überraschte auch nicht, dass Fürth nur noch durch einen haarsträubenden Fehler von Osnabrücks David Blacha zu einer letzten großen Chance kam. Blachas Flugkopfball-Rückgabe war viel zu kurz, sodass Maximilian Vittek aus spitzem Winkel allein auf Kühn zulief. Aber es passte auch zu diesem Duell, dass der Fürther den Torwart anschoss. So blieb es beim leistungsgerechten 0:0.

