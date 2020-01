Stand: 01.01.2020 11:58 Uhr

VfL Osnabrück: U21-Nationalspieler Agu begehrt

Erfolg weckt Begehrlichkeit und von Ersterem hatte der Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück in den zurückliegenden Monaten einigen. Ein wichtiger Baustein im Team von Trainer Daniel Thioune ist U21-Nationalspieler Felix Agu. Der 20 Jahre alte Rechtsverteidiger (13 Saisoneinsätze, fünf Torvorlagen) hat großes Potenzial und ist begehrt. "Ich weiß, dass sich mehrere Clubs für Felix interessieren", sagte VfL-Sportdirektor Benjamin Schmedes der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Agu auf Werder Bremens Liste?

Der beidfüßige Agu kann auch auf der linken Seite verteidigen und wird nach übereinstimmenden Medienberichten vor allem mit dem abstiegsbedrohten Bundesligisten Werder Bremen in Verbindung gebracht. Dass die Bremer auf dem Transfermarkt zuschlagen wollen, ist klar. Zu möglichen Kandidaten will sich Sportchef Frank Baumann allerdings nicht äußern. Agu soll an der Weser auch eher ein Thema für den Sommer sein.

Agus Vertrag beim VfL läuft im Sommer aus

Das deckt sich mit den Wünschen des Spielers, dessen Vertrag in Osnabrück im Sommer ausläuft und der dem Vernehmen nach einen ablösefreien Wechsel nach der Saison bevorzugen würde. Für den finanziell nicht gerade auf Rosen gebetteten VfL wiederum böte sich nur noch in dieser Winter-Transferperiode die Möglichkeit, für sein Eigengewächs eine ordentliche Summe einzustreichen. "Auf uns ist noch niemand wegen eines Wechsels im Winter zugekommen", sagte Schmedes. Ein offenes Ohr würden interessierte Clubs in Osnabrück aber wohl vorfinden.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 19.01.2020 | 22:50 Uhr