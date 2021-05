VfL Osnabrück steht am Abgrund zur Dritten Liga Stand: 27.05.2021 20:06 Uhr Der VfL Osnabrück braucht in der Relegation ein kleines Fußball-Wunder, um den Abstieg in die Dritte Liga noch zu verhindern. In Ingolstadt setzte es am Donnerstag eine 0:3 (0:2)-Niederlage.

von Sebastian Ragoß

Immerhin können die Niedersachsen im Rückspiel am Sonntag (13.30 Uhr / im NDR Livecenter) auf die Unterstützung ihrer Fans bauen. 2.000 Zuschauer dürfen ins Stadion an der Bremer Brücke, die Karten waren am Donnerstag innerhalb einer Minute vergriffen.

Doch Fan-Unterstützung allein wird allerdings nicht reichen, um den erneuten Abstieg zu verhindern. Die Lila-Weißen zeigten am Donnerstag einen erschreckend schwachen Auftritt. Drittligist Ingolstadt war die bessere und reifere Mannschaft, die zudem einen Traumstart erwischte. Der erste Eckball der Partie führte zur frühen Führung, Tobias Schröck drückte die Kugel nach einer Kopfballverlängerung über die Linie (2.).

Ingolstadts Konzept geht auf

Ingolstadt zog sich ein wenig zurück und überließ Osnabrück die Initiative. Aber die Stärken der Niedersachsen liegen wahrlich nicht im Kombinationsspiel, Torgefahr entwickelte der Zweitligist kaum.

Viel besser funktionierte das - relativ einfache - Konzept des FCI: schnell den Ball in die Spitze zum unermüdlichen Zweikämpfer Stefan Kutschke bringen, nachrücken und so die Abwehr des VfL überlisten. Perfekt gelang dies in der 35. Minute: Filip Bilbija spielte den entscheidenden Pass auf Fatih Kaya, der den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte.

Wann würde ein Ruck durchs Team des Zweitligisten gehen? Wer Verantwortung übernehmen? Osnabrück blieb klar unterlegen, spielerisch und kämpferisch. Hier und da ein Fernschuss, mehr brachte der VfL nicht zustande.

Osnabrück ohne gute Torchance

Ingolstadt drückte hingegen weiter, um schon im Hinspiel für eine Vorentscheidung zu sorgen. Dominik Franke traf mit einem Gewaltschuss die Latte (72.), der Treffer wäre aber wohl vom Video-Assistenten annulliert worden, da der Linksverteidiger zuvor Foul gespielt hatte.

Doch aufgeschoben war an diesem Abend nicht aufgehoben: Marc Stendera schickte mit einem langen Ball Dennis Eckert Ayensa, der Timo Beermann locker davonlief und mit viel Gefühl VfL-Keeper Philipp Kühn überlupfte (82.). Eine Szene, die exemplarisch für den Spielverlauf stand und Osnabrück fast jede Hoffnung auf den erfolgreichen Klassenerhalt nahm.

1.Spieltag, 27.05.2021 18:15 Uhr FC Ingolstadt 3 VfL Osnabrück 0 Tore: 1 :0 T. Schröck (2.) 2 :0 Kaya (35.) 3 :0 D. Eckert (81.)

FC Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Paulsen, T. Schröck, Franke - Krauße - Bilbija (83. Elva), M. Stendera, Gaus (90. Röhl) - Kutschke (83. Caiuby), Kaya (53. D. Eckert)

VfL Osnabrück: P. Kühn - Ajdini, Beermann, M. Trapp, Wolze - Multhaup (67. Heider), Reis, U. Taffertshofer, Amenyido (79. Nik. Schmidt) - Kerk - Santos (86. S. Müller)

Zuschauer: 250



