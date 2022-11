Hansa Rostock gegen Sandhausen: "Spiel mit doppelter Wirkung" Stand: 03.11.2022 11:10 Uhr Nach dem überraschenden 3:0 in Regensburg wollen die Fußballer von Hansa Rostock in der Zweiten Liga unbedingt nachlegen. Ein Sieg am Freitag gegen den SV Sandhausen käme einem Befreiungsschlag gleich.

"Wir wissen, dass das Spiel für die Tabelle die doppelte Wirkung hat", beschrieb Trainer Jens Härtel die Ausgangslage - landläufig wäre schlicht vom "Sechs-Punkte-Spiel" die Rede. Der Gegner, der am Freitagabend (18.30 Uhr/im NDR Livecenter) im Ostseestadion aufläuft, ist gerade auf Tabellenplatz 17 abgerutscht und steht damit genau zwischen den beiden Bundesliga-Absteigern Greuther Fürth und Arminia Bielefeld.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Damit kommt Hansa im Heimspiel wohl - anders als zuletzt in Regensburg - die Favoritenrolle zu. Das weiß auch Härtel: "Wir wollen einen gewissen Druck ausüben, mutig sein und in gewissen Phasen mit hohem Pressing agieren, bei allen Gefahren, die das birgt. Es gilt, die Balance zu wahren", forderte der Fußball-Lehrer.

Soukou kehrt zurück - Trybull wohl nicht

Härtel ist überzeugt, dass die Sandhäuser "zu wenig Punkte für das haben, was sie gespielt haben". Die schlechten Ergebnisse hängen allerdings auch mit der Verletztenmisere beim SVS zusammen. Neben Kapitän Dennis Diekmeier fielen auch andere Stützen des Teams immer wieder aus. Auf seine Rückkehr auf den Platz in Rostock muss deshalb wohl auch Tom Trybull (Hexenschuss) verzichten. Sicher besonders heiß auf das Duell ist Cebio Soukou, der in der Saison 2018/2019 bei den Mecklenburgern den Durchbruch schaffte.

Härtel: "Sandhausen weiß, wie Abstiegskampf geht"

Der Dreier in Regensburg war der fünfte Saisonsieg. "Wenn wir bei 100 Prozent sind, können wir jeden schlagen - gerade zu Hause", betonte Härtel. In der Heimtabelle steht Hansa allerdings mit nur neun Punkten auf dem Relegationsrang. Die Rostocker haben also Nachholbedarf. Und da könnte Sandhausen gerade recht kommen. Der "ewige" Zweitligist (seit 2012/2013) hat auf fremden Plätzen in dieser Saison nämlich erst zwei Zähler geholt.

Härtel aber warnte eindringlich: "Wir haben ein schweres Spiel vor der Brust. Wenn eine Mannschaft weiß, wie Abstiegskampf geht, dann Sandhausen." Mit einem Sieg würde Hansa den Gegner sieben Punkte hinter sich lassen, bei einer Niederlage wäre es nur noch einer. Es ist ein "Spiel mit doppelter Wirkung".

Mögliche Aufstellungen

Rostock: Kolke - Ananou, Malone, Roßbach, Neidhart - Dressel, Fröde - Pröger, Hinterseer, Ingelsson - Verhoek

Sandhausen: Rehnen - Ajdini, Zhirov, Dumic, Ochs - Trybull, Papela - Esswein, D. Kinsombi, C. Kinsombi - Pulkrab

Weitere Informationen Pröger mit Doppelpack - Hansa Rostock siegt in Regensburg Hansa Rostock hat sich Luft im Zweitliga-Abstiegskampf verschafft. Beim 3:0 in Regensburg glänzte vor allem Kai Pröger. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 04.11.2022 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 2. Bundesliga