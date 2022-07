Generalprobe geglückt: Hansa Rostock schlägt Bröndby

Stand: 09.07.2022 16:13 Uhr

Die Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock, Hannover 96 und Holstein Kiel haben gelungene Generalproben für den Ligastart in einer Woche gefeiert. Hansa bezwang am Sonnabend Bröndby IF mit 3:1 (0:1), 96 schlug Groningen 3:0 (1:0), Kiel gewann 3:2 gegen Silkeborg.