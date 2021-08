Werder Bremen schlägt noch mal zu: Weiser kommt aus Leverkusen Stand: 31.08.2021 18:42 Uhr Kurz vor Toreschluss hat Werder Bremen noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mitchell Weiser wechselt von Bayer Leverkusen zum Fußball-Zweitligisten an die Weser.

Kurz vor Schließung des Tranferfensters am Dienstagabend teilten die Hanseaten mit, dass der 27-Jährige, der in Leverkusen noch bis 2023 unter Vertrag steht, auf Leihbasis bis zum Saisonende in grün-weiß aufläuft. Die Baustelle Außenverteidiger haben die Bremer damit recht prominent geschlossen. Weiser kann sowohl links als auch rechts spielen.

"Für mich ist Werder immer noch ein großer Name. Ich freue mich auf die Aufgabe und will hier so viel Spielzeit wie möglich haben." Mitchell Weiser

"Er ist ein erfahrener Bundesligaspieler, der auf der Außenbahn sowohl in der Offensive als auch in der Defensive einsetzbar ist und uns schnell weiterhelfen kann", sagte Bremens Geschäftsführer Frank Baumann. "Die Möglichkeit, Mitchell auszuleihen, hat sich kurzfristig ergeben."

Die finanziell arg angeschlagenen Bremer hatten zuvor als Verstärkung für den Angriff Marvin Ducksch von Hannover 96 verpflichtet, der bei seinem Debüt am vergangenen Wochenende gegen Hansa Rostock gleich doppelt getroffen hatte.

Viel internationale Erfahrung

Weiser, der 2018 von Hertha BSC zu Leverkusen gewechselt war, zählte bei Bayer zuletzt zwar nicht mehr zum Stammpersonal, hat aber schon einiges erlebt. In der Bundesliga kommt der U21-Europameister von 2017 auf 140 Einsätze, bei denen ihm neun Tore gelangen. Zudem spielte Weiser unter anderem sechsmal in der Champions League und machte 15 Partien in der Europa League.

"Ich bin sehr froh, dass es kurz vor Ende der Transferperiode noch geklappt hat. Ich glaube, dass wir eine gute Mannschaft haben, die die Ziele des Vereins erreichen kann", sagte Weiser.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 01.09.2021 | 14:00 Uhr