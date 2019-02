Stand: 08.02.2019 16:08 Uhr

Holstein Kiel "durstig nach Siegen"

Das bittere Pokal-Aus gegen den Bundesligisten FC Augsburg haben die Fußballer von Holstein Kiel schnell abgehakt: "Ich denke nicht, dass uns das einen Knacks gibt. Viel Zeit zum Verdauen haben wir sowieso nicht", sagte Innenverteidiger Dominik Schmidt. In der Tat: Schon am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) steht schon wieder ein Zweitligaspiel an. Die "Störche" gastieren beim Aufsteiger 1. FC Magdeburg. Auch Trainer Tim Walter glaubt nicht, dass das Augsburg-Spiel Spuren hinterlassen hat: "Die Jungs wissen, dass sie gut sind. Davon sind sie überzeugt", sagte der 43-Jährige.

Walter: "Sind voller Selbstbewusstein"

Kiel-Coach Walter: "Haben uns brutal entwickelt" NDR 2 - 08.02.2019 14:31 Uhr Autor/in: Kühn, Moritz Nach dem unglücklichen Ausscheiden im DFB-Pokal erwartet Holstein Kiels Trainer Tim Walter bei Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg einen Sieg von seiner Mannschaft.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Der KSV-Coach gewinnt der Niederlage am Mittwoch auch viele positive Dinge ab: "Wir haben gezeigt, was Holstein Kiel kann. Wir haben ganz Fußball-Deutschland gezeigt, dass auch in der Zweiten Liga Fußball gespielt wird." Auch dass die "Störche" anders als die Magdeburger bereits die dritte Partie innerhalb einer Woche absolvieren müssen, stört Walter nicht. "Das ist kein Vorteil für sie. Wir haben gegen Augsburg ein tolles Spiel gemacht, sind im Flow und voller Selbstbewusstsein", sagte er und ergänzte mit Blick auf den knappen 2:1-Erfolg im Hinspiel: "Wir haben uns seitdem brutal entwickelt, sind noch lange nicht satt, sondern durstig nach Siegen."

Thesker fällt mit Hüftproblemen aus

Bis auf die Langzeitverletzten David Kinsombi (Schienbeinbruch) und Aaron Seydel (Fersenreizung) reist Kiel in voller Besetzung nach Magdeburg. Lediglich Stefan Thesker, der wegen Hüftproblemen pausieren muss, ist nicht dabei. Der Innenverteidiger stand in dieser Saison allerdings erst dreimal in der Startelf - zuletzt beim 2:0-Heimsieg über Jahn Regensburg. "Ansonsten sind alle mit an Bord. Es war eine anstrengende Woche. Jeder kann zum Einsatz kommen", schloss Walter in Sachen Aufstellung eine Rotation nicht aus.

Mögliche Aufstellung Holstein Kiel





















Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportreport | 10.02.2019 | 18:05 Uhr