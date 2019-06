Stand: 05.06.2019 13:18 Uhr

Holstein Kiel: Wer beerbt Trainer Walter?

Die Zeit drängt. In zwei Wochen beginnen die Fußballer von Holstein Kiel mit der Vorbereitung auf die neue Zweitligasaison, die in 50 Tagen startet - einen Nachfolger für Trainer Tim Walter haben die "Störche aber immer noch nicht gefunden. Als einziger der 36 Erst- und Zweitligisten steht die KSV ohne Trainer da. Lange galt Thomas Reis als Topkandidat, doch der U19-Coach des VfL Wolfsburg sagte den Schleswig-Holsteinern nun ab. Nach "Sportbuzzer"-Informationen scheiterte die Verpflichtung an der Ablösesumme - Reis besitzt in Wolfsburg noch einen Vertrag bis 2022.

Absage von Reis, Titz geht nach Essen

Auch die zuletzt gehandelten Christian Titz und Christoph Dabrowski werden nicht den Trainerposten in Kiel übernehmen. Der einstige HSV-Coach Titz hat beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen unterschrieben, Dabrowski bleibt dem Vernehmen nach doch bei der U23 von Hannover 96, wo er den Umbruch vorantreiben soll. Neu auf der Liste der KSV-Kandidaten sind Kasper Hjulmand und Josef Zinnbauer. Hjulmand, der 2014/2015 den Bundesligisten Mainz 05 coachte, war zuletzt beim dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland tätig. Zinnbauer, der wie Titz eine HSV-Vergangenheit hat, ist seit seinem Engagement beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen (2015 bis 2017) ohne Verein.

Wohlgemuth gibt sich gelassen

Kiels Sportlicher Leiter Fabian Wohlgemuth will sich bei der Trainersuche dennoch nicht unter Druck setzen lassen: "Es geht in erster Linie nicht um das Wann, sondern darum, am Ende inhaltlich richtig zu liegen", sagte er dem "kicker". Natürlich sei der Trainer bei der Kaderplanung eine wesentliche Größe. Grundsätzlich sieht Wohlgemuth aber die sportliche Konzeption "beim Verein verortet" und damit auch die Auswahl der passenden Spielerprofile: "Wir wollen an Stabilität gewinnen und uns nachhaltig etablieren." In diesem Zuge müsse man, so Wohlgemuth, "unabhängiger von Einzelpersonen werden".

