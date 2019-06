Stand: 18.06.2019 09:40 Uhr

Holstein Kiel stellt Coach Schubert vor - Mittwoch live

Am Donnerstag startet der Fußball-Zweitligist Holstein Kiel in die Saisonvorbereitung - mit einem neuen Cheftrainer. André Schubert übernimmt nach seinem kurzen Gastspiel samt Rettung beim Drittligisten Eintracht Braunschweig bei den "Störchen". Am Mittwoch wird der 47 Jahre alte Nachfolger von Tim Walter, der bei den Schleswig-Holsteinern einen Vertrag bis 2021 unterschrieben hat, offiziell vorgestellt. NDR.de zeigt die Pressekonferenz mit dem neuen Kieler Coach ab 13 Uhr hier im Video-Livestream.

"Bemerkenswerte Entwicklung bei Holstein Kiel"

"Holstein Kiel hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung genommen und spielt einen attraktiven und offensivorientierten Fußball", hatte Schubert nach Vertragsunterzeichnung gesagt. Er freue sich darauf, die weitere Entwicklung des Vereins mitgestalten und vorantreiben zu dürfen. "Ich finde hier hervorragende Bedingungen, ein professionelles Umfeld, eine klare sportliche Ausrichtung und eine auf Perspektive und Wachstum ausgerichtete Infrastruktur vor."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nordsport | 19.06.2019 | 13:00 Uhr