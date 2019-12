Stand: 22.12.2019 15:20 Uhr

Kiel verabschiedet sich mit einem Remis in die Pause von Matthias Heidrich, NDR.de

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sich mit einem Remis in die Winterpause verabschiedet. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner kam am Sonntag beim SV Sandhausen wie schon eine Woche zuvor in Nürnberg zu einem 2:2 (1:0). Das Remis ging in Ordnung für die "Störche", die mit 23 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz überwintern.

Özcan trifft früh für Holstein Kiel

18.Spieltag, 22.12.2019 13:30 Uhr SV Sandhausen 2 Holstein Kiel 2 Tore: 0: 1 S. Özcan (11.) 1 :1 Engels (53.) 2 :1 Halimi (54.) 2: 2 Iyoha (76.)

SV Sandhausen: Fraisl - Diekmeier, Nauber, Schirow, Paqarada - Frey (46. Engels), Paurevic, Linsmayer - Halimi (69. Türpitz) - K. Behrens, Bouhaddouz

Holstein Kiel: Reimann - Schmidt, Wahl, Thesker - Meffert - Iyoha, S. Özcan, Mühling (73. Lauberbach), Seo - Serra (54. Porath), J. Lee (89. Ignjovski)

Kiel begann forsch und belohnte sich früh. Eine weite Flanke von Dominik Schmidt auf den zweiten Pfosten fand Salih Özcan, der mit einem Kopfballaufsetzer das 1:0 für die "Störche" markierte (11.). Sandhausens Torwart Martin Fraisl sah dabei nicht gut aus. Nach dem Führungstreffer zogen sich die Schleswig-Holsteiner immer weiter zurück. Die Gastgeber übernahmen das Kommando, doch Dominik Reimann im Kieler Tor verhinderte im Nachfassen gegen Leart Paqarada (19.) und mit einer Flugeinlage beim Kopfball von Kevin Behrens (37.) den möglichen Ausgleich. Holstein fand offensiv eigentlich nicht mehr statt und hätte doch mit einer 2:0-Führung in die Pause gehen müssen. Wieder Özcan tauchte frei vor Fraisl auf, doch dieses Mal klärte der SVS-Keeper stark mit dem Fuß (45.).

Serra verletzt, Sandhausen dreht das Spiel

Nach der Pause wurde Kiel kalt erwischt, in mehrfacher Hinsicht. Zunächst musste Stoßstürmer Janni Serra verletzt raus (51.), dann drehten die Sandhäuser mit einem Doppelschlag das Spiel. Mario Engels (53.) und Besar Halimi (54.) machten aus einem 0:1 ein 2:1 für die Gastgeber. War der erste Treffer ein unhaltbarer Distanzschuss, legten sich die Kieler den zweiten quasi selbst ins Netz. Torwart Reimann spielte einen viel zu riskanten Pass auf Jonas Meffert, der 18 Meter vor dem eigenen Tor den Ball verlor. Sandhausen nutzte das eiskalt aus.

Iyoha rettet Kiel einen Punkt

Kiel wirkte zunächst beeindruckt, kam aber doch noch einmal zurück ins Spiel, als Sandhausen nachließ. In der 76. Minute schlug Jae-Sung Lee eine wunderbar getimte Flanke in den Strafraum. Emmanuel Iyoha war zur Stelle und stellte auf 2:2. Lion Lauberbach hätte der umjubelte Held für die Kieler werden können. Doch Fraisl lenkte dessen Schuss in der 83. Minute noch an den Außenpfosten. Auf der anderen Seite konnten die Schleswig-Holsteiner froh sein, dass Sandhausen die Unsicherheiten von Keeper Reimann nicht bestrafte.

