Stand: 03.09.2018 10:38 Uhr

Kieler Sorgen: Wer ersetzt Regisseur Lee?

Holstein Kiel - das stand in der vergangenen Zweitliga-Saison für spektakulären Angriffsfußball. 71 Tore schossen die "Störche", so viel wie kein anderes Team im Fußball-Unterhaus. Trotz des Trainerwechsels und des Abgangs von zahlreichen Schlüsselspielern schien es in dieser Saison nahtlos weiterzugehen, weckte der 3:0-Auftaktsieg beim Hamburger SV Begehrlichkeiten. Doch der Offensivgeist der Mannschaft von Coach Tim Walter erlahmte: Dem 1:1 gegen Heidenheim folgte ein 0:0 in Regensburg. Stellte die KSV 2017/2018 in Marvin Ducksch noch den Torschützenkönig der Liga (18 Tore), hat in dieser Spielzeit bislang kein Kieler Stürmer einen Treffer erzielt. Umso bitterer ist es, dass im Heimspiel heute Abend (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen den 1. FC Magdeburg Kreativspieler Jae-Sung Lee fehlt, weil er für Südkoreas Nationalteam im Einsatz ist.

So könnte die KSV Holstein spielen





















Debüt für Neuzugang Girth?

Die Ideen Lees wären dringend vonnöten, um gegen den meist defensiv und kompakt agierenden Aufsteiger Lösungen zu finden. Schon beim Spiel in Regensburg hatte Trainer Walter die Angriffsaktionen seiner Mannschaft als "schläfrig" und mit zu wenig Tempo kritisiert. Die KSV-Stürmer hingen in der Luft: Janni Serra kommt bislang auf 1,3 Torschüsse pro Partie, Aaron Seydel auf 0,6. Zum Vergleich: Ducksch schoss in der Vorsaison im Schnitt viermal pro Spiel auf das gegnerische Gehäuse. Angesichts dieser mauen Sturmstatistik verwundert es schon, dass Neuzugang Benjamin Girth - immerhin zweitbester Torjäger der vergangenen Drittligasaison - bislang noch ohne Einsatz ist.

Walter trotz Kritik ruhig: "Wir sind voll im Soll"

Walter bleibt trotz aller Kritik an seinem ballbesitz-orientierten Taktik ruhig: "Wir sind voll im Soll, ich bin mit dem Start in die Saison sehr zufrieden. Wir sind noch ungeschlagen und im Pokal eine Runde weiter - viel mehr geht nicht. Die Jungs ziehen voll mit, wir sind auf einem guten Weg." Auch das Fehlen Lees "stellt für uns kein Problem dar". Jetzt haben "andere Spieler die Chance, für ihn in die Bresche zu springen". Wer dies sein wird, ließ der KSV-Coach offen. Denkbar wäre Kapitän David Kinsombi, der nach einer längeren Verletzungspause bislang nur zu Kurzeinsätzen kam. Auch der erst am Freitag von RB Salzburg verpflichtete Japaner Masaya Okugawa könnte eine Alternative sein, wenngleich der 22-Jährige eher für die Außenbahnen vorgesehen ist. Welche Variante auch immer Walter wählen wird, für den KSV-Coach gibt es nur eine Marschroute: "Wir werden versuchen, auch gegen diesen Gegner unseren Fußball zu spielen."

