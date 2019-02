Stand: 03.02.2019 15:22 Uhr

Holstein Kiel schlägt Regensburg - Platz vier! von Johannes Freytag, NDR.de

Holstein Kiel hat sein Heimspiel gegen Jahn Regensburg am Sonntag mit 2:0 (1:0) gewonnen und sich damit vorerst auf den vierten Tabellenplatz in der Zweiten Liga geschoben. Kingsley Schindler und Stefan Thesker erzielten die Treffer für die Schleswig-Holsteiner, die nun mittendrin im Aufstiegsrennen sind. Der Rückstand auf den Tabellenzweiten Köln (ein Spiel weniger) beträgt nur zwei Punkte. Die nächste Pflichtaufgabe für die Mannschaft von Trainer Tim Walter steht schon am Mittwoch (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) an. Dann geht es im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten Augsburg um den Einzug ins Viertelfinale.

Schindler vollendet blitzsauberen Konter

20.Spieltag, 03.02.2019 13:30 Uhr Holstein Kiel 2 J. Regensburg 0 Tore: 1 :0 K. Schindler (12.) 2 :0 Thesker (82.)

Holstein Kiel: Kronholm - Dehm, Schmidt, Thesker, van den Bergh - Karazor - Mühling, Bénes (86. Kammerbauer) - K. Schindler, Okugawa (81. Honsak) - Serra (90. Mörschel)

J. Regensburg: Pentke - Saller, Sorensen, Correia, Föhrenbach - Thalhammer, Geipl (73. Lais) - George (79. Derstroff), Adamjan (65. Vrenezi) - Grüttner, Al Ghaddioui

Zuschauer: 8265



Im Gegensatz zum 2:2 in Heidenheim, wo die sehr offensiven Kieler in der ersten Viertelstunde mit zwei Gegentoren brutal ausgekontert wurden, agierte die Walter-Elf diesmal zunächst vorsichtig. Regensburg unterband zudem die Angriffsversuche der Hausherren früh, drängte die "Störche" weitestgehend in deren eigene Spielhälfte zurück. Mit der ersten gelungenen Offensivaktion - ein blitzsauberer Konter - ging Kiel dann aber in Führung. Johannes van den Bergh stürmte auf der linken Seite übers halbe Feld und schickte dann Laszlo Benes steil. Der Winterneuzugang der KSV legte quer auf den mitgelaufenen Schindler, der musste nur noch einschieben (12.).

An der Spielausrichtung änderte das Tor nichts. Zwar hatte Alexander Mühling nur wenige Minuten später eine gute Chance aus der Distanz (15.), doch weitere Kieler Gelegenheiten ließen die Gäste aus Bayern nicht zu. Im Gegenteil: Regensburg war durch Marco Grüttner (14., 34., 39.), Hamadi Al Ghaddioui (25.) und Asger Sörensen, der nur den Pfosten traf (42.), dem Ausgleichstreffer näher als die Schleswig-Holsteiner dem 2:0. Trotz einer negativen Torschuss-Bilanz (5:10) ging es mit der Kieler 1:0-Führung in die Pause.

Kieler Chancenwucher

Auch im zweiten Durchgang praktizierte Kiel das, was Otto Rehhagel einst bei Werder Bremen als "kontrollierte Offensve" bezeichnete. Geduldig warteten die Gastgeber auf gegnerische Fehler, ruhig und durchdacht trugen sie ihre Angriffe vor. Und so ergaben sich weitere Torchancen. Nach einer Hereingabe von Schindler kam Janni Serra im Fünfmeterraum an den Ball, drosch aber bedrängt über das Gehäuse von Jahn-Keeper Philipp Pentke (55.). Kurz darauf war es wieder Schindler, der nach innen flankte: Diesmal verpasste Masaya Okogawa das sichere 2:0 - der Japaner trat am Elfmeterpunkt freistehend über den Ball (62.).

Thesker mit der späten Entscheidung

Kiel hatte die Partie zwar klar im Griff, angesichts des knappen Vorsprungs blieb es aber spannend. Ein Schuss von Albion Vrenezi direkt in die Arme von Kiels Keeper Kenneth Kronholm war jedoch die einzige wirklich gefährliche Aktion der Regensburger (71.). Acht Minuten vor dem Ende machte Thesker dann den vom KSV-Anhang ersehnten Deckel auf die Partie: Der Verteidiger, der den gelbgesperrten Hauke Wahl ersetzte, köpfte eine Flanke von Benes zum 2:0 ins Netz (82.). Schindler hätte kurz darauf erhöhen können, scheiterte mit seinem Drehschuss aber an Pentke (84.). Auch Serra verstolperte noch eine gute Möglichkeit (87.).

