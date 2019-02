Stand: 01.02.2019 15:09 Uhr

Kiel-Coach Walter hofft auf perfekte Woche

Tim Walter kommt die nur kurze Verschnaufpause zum Start ins Zweitliga-Jahr sehr gelegen. "Wir haben in Heidenheim nur 2:2 gespielt - das wollen wir so schnell wie möglich gut machen und am Sonntag gewinnen", sagte der Trainer von Holstein Kiel vor dem Heimspiel gegen Jahn Regensburg (13.30 Uhr/im NDR Livecenter). Mit sechs Punkten in der Liga und dem Weiterkommen im DFB-Pokal am Mittwoch gegen Augsburg hat Walter große Ziele formuliert: "Dafür müssen wir aber einige Dinge gegenüber dem Spiel in Heidenheim verbessern."

Holstein Kiel: Kammerbauer hofft auf Heimdebüt Schleswig-Holstein Magazin - 01.02.2019 19:30 Uhr Holstein Kiels Neuzugang Patrick Kammerbauer saß beim Spiel gegen Heidenheim zwar noch auf der Bank, aber beim Heimspiel gegen Jahn Regensburg könnte sich das ändern.







Neue Möglichkeiten durch Kammerbauer und Bénes

Mit der Verpflichtung von insgesamt vier Winterzugängen - zuletzt Patrick Kammerbauer (SC Freiburg) und Lászlo Bénes (Borussia Mönchengladbach) auf Leihbasis - hat Manager Fabian Wohlgemuth seine Hausaufgaben gemacht. Im zentralen Mittelfeld klaffte nach dem Schienbeinbruch von Kapitän David Kinsombi eine Lücke. In Heidenheim übernahm in Jonas Meffert ein weiterer Ex-Freiburger dessen Aufgaben. Nun hat Walter im Mittelfeld zusätzliche Möglichkeiten.

Abwehrchef Schmidt rechtzeitig fit

In der Abwehr ersetzt Stefan Thesker gegen Regensburg den gelbgesperrten Hauke Wahl. Der zuletzt angeschlagene Abwehrchef Dominik Schmidt, der in Kinsombis Abwesenheit die Binde trägt, hat sich rechtzeitig fit gemeldet. Jae-Sung Lee muss hingegen mit seiner Zehenverletzung wohl genauso weiter passen wie Aaron Seydel (Fernsenreizung).

"Die Jungs sind hungrig"

Für Trainer Walter kommt es aber gar nicht so sehr auf die einzelnen Spieler an, "die Jungs sind hungrig". Es gehe viel mehr darum, "die einfachen Fehler zu unterlassen". Gelingt dies, sei er mit Blick auf die restlichen 15 Spiele sehr optimistisch. Da sich am Montag St. Pauli und Union Berlin gegenseitig die Punkte streitig machen, könnten die "Störche" mit einem Sieg gegen Regensburg zum lachenden Dritten werden.

