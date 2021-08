Werner krempelt Kiel auf links und holt ein Remis in Düsseldorf Stand: 20.08.2021 21:11 Uhr Nach drei 0:3-Pleiten zum Saisonbeginn hat Fußball-Zweitligist Holstein Kiel am Freitag bei Fortuna Düsseldorf den ersten Punkt geholt. Das 2:2 (1:1) ging am Ende in Ordnung, allerdings hatten die Schleswig-Holsteiner zweimal geführt.

von Matthias Heidrich

Holstein-Trainer Ole Werner setzte vor dem Spiel die Sense an und veränderte seine Startformation im Vergleich zum 0:3 gegen Regensburg gleich auf sechs Positionen. Ein mutiger Schritt. Prominentestes "Opfer" der Wernerschen Umkrempelaktion war wohl Stürmer Jann-Fiete Arp, der sich zunächst auf der Bank wiederfand.

"So wie die Mannschaft gefightet hat, haben wir uns den Punkt hier redlich verdient. Jetzt müssen wir zu Hause gegen Aue nachlegen." Lewis Holtby

Dort saß auch der gerade verpflichtete Lewis Holtby. Der ehemalige HSV-Profi durfte kurz vor Schluss sein Debüt für Kiel feiern. "Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin froh, bei Holstein zu sein. Leider haben heute ein paar Minütchen für einen Sieg gefehlt, der uns sehr gut getan hätte", sagte der Mittelfeldspieler im Interview.

Kiel-Coach Werner: "Klare Leistungssteigerung"

Den hätte auch Werner gerne genommen, der das Remis mit einem "lachenden und einem weinenden Auge" sah. "Lachend, weil wir eine klare Leistungssteigerung gezeigt haben. Weinend, weil wir zweimal in Führung lagen und in der ersten Halbzeit höher als 1:0 führen müssen, bis der Ausgleich fällt", sagte der Holstein-Coach. "Wir nehmen den Punkt als einen gewonnenen mit, aber es wird für uns ein langer Weg bleiben."

Mühling trifft früh für die "Störche"

Werner hatte wieder Alexander Mühling von Beginn an gebracht, der bereits nach fünf Minuten seine Aufstellung rechtfertigte und das erste Saisontor für die Schleswig-Holsteiner erzielte. Einen herrlichen Angriff über Marcel Benger und Johannes van den Bergh schloss der Mittelfeldspieler mit einem ebenso herrlichen Kopfball zum frühen 1:0 für die "Störche" ab (5.).

Düsseldorf dominierte zwar das Spiel gegen defensiver als zuletzt eingestellte Kieler, blieb aber zunächst ungefährlich. Anders die Gäste: Finn Porath hätte in der 20. Minute aus kurzer Distanz das 2:0 machen müssen. Die Chancen von Steven Skrzybski (34.) und erneut Mühling (39.) waren auch nicht schlecht.

4.Spieltag, 20.08.2021 18:30 Uhr F. Düsseldorf 2 Holstein Kiel 2 Tore: 0: 1 Mühling (5.) 1 :1 Narey (40.) 1: 2 Skrzybski (65.) 2 :2 Peterson (87.)

F. Düsseldorf: Kastenmeier - Mat. Zimmermann, Klarer, Nedelcu, Koutris - Bodzek (81. Peterson), Appelkamp (58. Tanaka), Prib (58. Piotrowski) - Narey (81. Shipnoski), Hennings, Klaus (81. Kownacki)

Holstein Kiel: Gelios - J. Korb (69. Neumann), Wahl, Lorenz, van den Bergh - Benger - Porath (84. L. Holtby), Mühling (85. Arp), Mees (59. Reese) - Bartels (69. Sander), Skrzybski

Zuschauer: 16349



Das Tor fiel allerdings auf der anderen Seite. Khaled Narey gelang fünf Minuten vor der Pause das 1:1 für die Fortuna. Die Brustannahme und direkte Verwertung des Balls durch den Ex-HSVer waren schön anzusehen, das Abwehrverhalten der Kieler und vor allem das von van den Berg eher nicht.

Skrzybski spitzelt den Ball ins Tor

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein ausgeglicheneres Spiel, die Fortuna presste nicht mehr so hoch und Kiel stand nicht mehr so tief. Und Werner brachte Fabian Reese: Der machte auf der linken Seite viel Betrieb, flankte in der 65. Minute mustergültig auf Skrzybski, der den Ball artistisch ins lange Eck lenkte - 2:1 für Kiel. Die erneute Führung brachte allerdings keine Ruhe ins Spiel der "Störche". Düsseldorf drehte noch einmal auf. Adam Bodzek (73.) hatte den Ausgleich auf dem Kopf, setzte das Leder aber knapp vorbei. Glück für die Werner-Elf.

In der 87. Minute war selbiges gegen wild anrennende Gastgeber aufgebraucht. Nach einer Ecke fiel Kristoffer Peterson der Ball genau vor die Füße. Der Düsseldorfer ließ sich nicht lange bitten und traf zum 2:2. Bitter für Kiel, aber verdient für die Fortuna. Trotzdem hätte Holstein noch den Lucky Punch setzen können, doch in der sechsten Minute der Nachspielzeit traf Skrzybski nur den Pfosten.

