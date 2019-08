Stand: 04.08.2019 17:23 Uhr

Holstein Kiel enttäuscht - 0:2 in Darmstadt von Johannes Freytag, NDR.de

Die Fußballer von Holstein Kiel kommen in der laufenden Zweitliga-Saison noch nicht in Tritt. Eine Woche nach dem 1:1 gegen Sandhausen kassierten die "Störche" am Sonntag in Darmstadt eine 0:2 (0:1)-Niederlage. Im Gegensatz zur Vorwoche, wo sie zahlreiche Torchancen hatten, enttäuschten die Norddeutschen diesmal auf ganzer Linie. Die Abwehr lud die Hessen mit Fehlern förmlich zum Toreschießen ein, die Offensive blieb erschreckend harmlos. "Wir haben über weite Strecke im Spielaufbau gravierende Fehler gemacht, die dürfen auf diesem Niveau nicht passieren. So hat sich das Spiel schon früh in eine bestimmte Richtung gedreht. Wir hatten zwar 70 Prozent Ballbesitz, aber dafür können wir am Ende auch nichts kaufen", beschönigte KSV-Coach André Schubert nach der Partie nichts.

Skarke bestraft harmlose Kieler

Kiels Hintermannschaft wirkte zu Spielbeginn alles andere als sattelfest, schon der erste Angriff der Gäste wurde von Johannes van den Bergh in höchster Not zur Ecke geklärt (2.), auch danach stand die Abwehr der "Störche" unter Druck und wirkte dabei zuweilen überfordert.

2.Spieltag, 04.08.2019 15:30 Uhr SV Darmstadt 2 Holstein Kiel 0 Tore: 1 :0 Skarke (11.) 2 :0 Dursun (64., Foulelfmeter)

SV Darmstadt: Stritzel - P. Herrmann, Dumic, Höhn, Holland - Y. Stark, Pálsson - Heller (77. Egbo), Marvin Mehlem (82. Mat. Wittek), Skarke (62. Honsak) - Dursun

Holstein Kiel: Reimann - Todorovic (46. Neumann), Schmidt (70. Atanga), Wahl, van den Bergh - Ignjovski - Mühling, Meffert - Serra (70. Baku), J. Lee, Iyoha

Zuschauer: 13065



Weitere Daten zum Spiel Stritzel - P. Herrmann, Dumic, Höhn, Holland - Y. Stark, Pálsson - Heller (77. Egbo), Marvin Mehlem (82. Mat. Wittek), Skarke (62. Honsak) - DursunReimann - Todorovic (46. Neumann), Schmidt (70. Atanga), Wahl, van den Bergh - Ignjovski - Mühling, Meffert - Serra (70. Baku), J. Lee, Iyoha13065

Den Distanzschuss von Serdar Dursun konnte Dominik Reimann noch abwehren (10.), eine Minute später war der Kieler Keeper allerdings machtlos. Marvin Mehlem flankte butterweich in den Strafraum, wo Hauke Wahl, Dominik Schmidt und Darko Todorovic Darmstadts Tim Skarke aus den Augen verloren hatten. Der 22-Jährige, der schon vor einer Woche beim HSV (1:1) getroffen hatte, schob Reimann den Ball zum 1:0 durch die Beine (11.).

Auch danach wirkte Kiels Defensive fahrig, Fehlpässe im Spielaufbau brachten die schnellen Darmstädter Angreifer immer wieder aussichtsreich vor das Gästetor: Marcel Hellers scharfe Hereingabe klärte Schmidt (18.), Fabian Holland und Dursun scheiterten an Reimann (23., 29.). Die Kieler fanden erst gegen Ende des ersten Durchgangs besser in die Partie. Ein Distanzschuss von Jae-Sung Lee, den 98-Schlussmann Florian Stritzel mit einer Glanzparade um den Pfosten lenkte (34.), blieb dennoch die einzige gute Torgelegenheit der Norddeutschen.

Kiels Offensive bleibt einfallslos

Was auch immer Trainer Schubert seiner Mannschaft in der Pause gesagt hat, am schwachen Defensivverhalten der Kieler änderte sich zunächst nichts. Ein erneuter Ballverlust brachte Heller ins Spiel, dessen Hereingabe der völlig freistehende Dursun im Strafraum jedoch nicht unter Kontrolle brachte (49.). Darmstadt gewährte den "Störchen" mehr Ballbesitz, die konnten damit aber nur wenig anfangen. Auch die offensivere Ausrichtung - Lee rückte mehr und mehr neben Janni Serra und Emanuel Iyoha in die Sturmspitze - brachte keinen Erfolg. Das Offensivtrio hing in der Luft und erhielt kaum verwertbare Zuspiele.

Effektiver und ein wenig glücklicher zeigten sich die Hausherren. Dursun, der den Ball beinahe schon vertändelt hatte, wurde von Aleksandar Ignjovski gelegt - den fälligen Strafstoß verwandelte der Gefoulte selbst zum 2:0 (64.). Das Aufbäumen der Kieler blieb überschaubar. Fast kläglich vergab van den Bergh die Chance zum Anschlusstreffer (75.). Auch die Einwechslungen von David Atanga und Makana Baku belebten die KSV-Offensive nicht. In zwei Wochen gibt der Karlsruher SC seine Visitenkarte in Kiel ab - der Aufsteiger kommt nach zwei Siegen in zwei Spielen mit viel Selbstbewusstsein an die Ostsee. Das müssen sich die KSV-Profis davor im DFB-Pokal beim Sechstligisten FSV Salmrohr holen.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 04.08.2019 | 19:30 Uhr