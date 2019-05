Stand: 03.05.2019 14:02 Uhr

Abschiedstour? Kiel-Trainer Walter bestätigt Anfragen von Moritz Kühn, NDR.de

Noch drei Mal muss Holstein Kiel in dieser Zweitliga-Saison ran. Die Gegner: Tabellenschlusslicht MSV Duisburg, das abstiegsbedrohte Dynamo Dresden und Mittelfeldclub Arminia Bielefeld. Sind diese drei Spiele die letzten von Tim Walter als Coach der "Störche"? Die Gerüchte eines möglichen Wechsels zum VfB Stuttgart, das in der Bundesliga um den Klassenerhalt kämpft, halten sich seit einigen Tagen hartnäckig. "Dass es Anfragen gibt, ist richtig. Mehr möchte ich dazu aber nicht sagen", bestätigte Walter auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag gegen Duisburg (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de).

Der 43-Jährige besitzt bei Holstein Kiel noch einen Vertrag bis zum Sommer 2020. Auch deshalb bleibt der Sportliche Leiter Fabian Wohlgemuth erst einmal gelassen. "Er ist der richtige Mann auf der Trainerbank für die sportlichen Ziele des Vereins", betonte Wohlgemuth in den "Kieler Nachrichten".

Tim Walter: "Bin definitiv drei Spiele da"







Aufstiegschance unrealistisch

Durch die 2:3-Auswärtsniederlage gegen den SV Sandhausen und zuletzt fünf Pleiten in acht Partien haben die Kieler ihre Aufstiegschancen verspielt. Es käme einem Wunder gleich, sollten Sie den Sieben-Punkte-Rückstand auf die Aufstiegsplätze noch aufholen können. Zumindest möchte Walter mit seiner Mannschaft am Sonntag gegen Kellerkind MSV Duisburg zurück in die Erfolgsspur finden. "Wir wollen unbedingt gewinnen und werden versuchen, so viele Tore wie möglich zu erzielen", so Walter. Allerdings muss er auf wichtige Stützen im Team verzichten. Kapitän David Kinsombi wird nach seinem Schienbeinbruch noch nicht auflaufen können. Auch Mittelfeldstratege Jonas Meffert (Gelbsperre) und Torwart Kenneth Kronholm (Schulterverletzung) fehlen. Für Kronholm wird wieder Dominik Reimann zwischen den Pfosten stehen.

Wieder Lieberknecht-Abstieg in Kiel?

Während Holstein Kiel als Tabellensiebter eine richtig gute Saison spielt, steht der MSV Duisburg als Zweitliga-Schlusslicht mit dem Rücken zu Wand. Bei fünf Punkten Rückstand auf Relegationsplatz 16 droht schon an diesem Wochenende der Super-GAU. Für MSV-Trainer Torsten Lieberknecht wäre es der zweite Abstieg im Holstein-Stadion innerhalb kürzester Zeit. Vor fast genau einem Jahr verlor der 45-Jährige damals noch als Trainer von Eintracht Braunschweig bei den "Störchen" schmerzhaft deutlich mit 2:6 und musste bittere Tränen des Abstiegs vergießen.

Umbruch in der Sommerpause bei Holstein?

Den Verantwortlichen von Holstein Kiel wird das herzlich egal sein. Sie sind mit den eigenen Planungen für die neue Saison beschäftigt. Wie in der vergangenen Sommerpause - 16 Abgänge, 14 Neuzugänge und ein Trainerwechsel - könnte es jetzt wieder zu einem großen Umbruch kommen. Fest steht. dass Kinsombi (HSV) und Flügel-Turbo Kingsley Schindler (1. FC Köln) den Verein verlassen. Zudem werden wohl der Japaner Masaya Okugawa und Mittelfeldspieler Mathias Honsak nach ihrer Ausleihe zu RB Salzburg zurückkehren. Auch die Zukunft von Leihspieler Laszlo Benes (Gladbach) ist noch offen. Weitere Fragezeichen stehen hinter den Offensivspielern Janni Serra und Jae-Sung Lee (Verträge jeweils bis 2020), die das Interesse anderer Vereine geweckt haben.

Wackelige Defensive

Es muss aber auch etwas passieren. Denn hinter der drittbesten Offensive der Liga steht die siebtschlechteste Defensive. Nach der Pleite in Sandhausen inklusive zweier eklatanter Patzer seiner Abwehrspieler sagte Walter: "Die Frage ist: Auf wen kann ich bauen? Und da müssen wir auch gucken, dass wir auf den Positionen, die mir wichtig sind, etwas ändern." Doch ob der Kieler Coach bei der Kaderplanung ein gewichtiges Wörtchen mitreden wird, ist nach den Wechsel-Gerüchten und den Aussagen Walters ungewiss.

