Holstein Kiel: Der Durchmarsch ist möglich

Holstein Kiel ist in der Zweiten Bundesliga bislang die große Überraschung. Der Aufsteiger beendete die Hinrunde als Tabellenführer und geht als Zweiter in die verbleibenden 16 Partien. Gelingt den "Störchen" sogar der Durchmarsch von der Dritten Liga in die Bundesliga? Der Teamcheck vor dem Start in die Restrunde.

So lief die bisherige Saison

Nach zwei Partien mit nur einem Punkt legte Holstein Kiel eine beeindruckende Serie hin und verlor von den folgenden 16 Spielen lediglich zwei. Der Lohn: Spitzenreiter nach Ende der Hinrunde und damit der inoffizielle Titel "Herbstmeister". Allerdings ging dem Aufsteiger am Ende des Jahres ein wenig die Puste aus. Von den letzten fünf Partien gewannen die "Störche" keine. Trotzdem hat das Team als Tabellen-Zweiter alle Chancen, den Durchmarsch in die Bundesliga zu schaffen. "Wir sind Aufsteiger und müssen uns manchmal daran erinnern, wo wir herkommen. Was wir erreicht haben, ist keine Selbstverständlichkeit", betonte Trainer Markus Anfang.

Wer kommt, wer geht?

Der Kader von Holstein Kiel blieb in der Winterpause unverändert - und das ist eine gute Nachricht für den Aufsteiger. Schließlich wurde im Herbst über angebliche Angebote für eine Reihe von Leistungsträgern berichtet. Spielmacher Dominick Drexler soll in England Interesse geweckt haben, auch Trainer Markus Anfang war Thema von Spekulationen. Der 1. FC Köln soll nach der Trennung von Peter Stöger seinen ehemaligen Spieler Anfang als Kandidaten auf dem Zettel gehabt haben. Bislang blieb es aber bei Gerüchten, zum Abgang von Leistungsträgern dürfte es in diesem Winter nicht kommen.

Neuzugänge wird es bei Holstein wohl ebenfalls nicht geben. Anfang hat einen gutbesetzten Kader, der ihm auf jeder Position Alternativen bietet.

Steiler Aufstieg mit Trainer Anfang

Markus Anfang war ein Novize im Trainer-Profigeschäft, als er Ende August 2016 seinen Posten in Kiel antrat. Seitdem geht es mit den "Störchen" steil bergauf. Anfang hat der Mannschaft ein klares Konzept vermittelt und sie in dieser Saison offensiv noch einmal deutlich weiterentwickelt. "Wir sind toll unterwegs und spielen tollen Fußball", bilanzierte der Coach vor der Winterpause. Anfang steht längst auch bei anderen Vereinen im Fokus, zumindest bis zum Ende der Saison wird er aber in Kiel bleiben und versuchen, mit Holstein die ganz große Überraschung, sprich: den Bundesliga-Aufstieg zu schaffen.

Ausblick auf die Restrunde

Kiels Keeper Kenneth Kronholm fasst den Plan für die verbleibenden 16 Spiele kurz und knapp zusammen: "Wir sind gut und wollen gut bleiben." Sollten sich nicht mehrere Stammspieler längerfristig verletzen, dürfte die KSV Holstein bis zum Ende in der Zweitliga-Spitzengruppe bleiben. Schon die erste Partie gegen Union Berlin (23. Januar) wird ein richtungsweisendes Spiel. Große Spannung im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg scheint garantiert: An den letzten fünf Spieltagen stehen reihenweise Duelle von derzeitigen Spitzenteams auf dem Programm. Kiel sollte zumindest um Relegationsrang drei ein gewichtiges Wörtchen mitreden.

