Hannover 96 verschenkt Sieg in der Nachspielzeit von Johannes Freytag, NDR.de

Die Zweitliga-Fußballer von Hannover 96 haben in einer verrückten Nachspielzeit am Sonnabend beim Karlsruher SC den Sieg vergeben. Hendrik Weydandts Tor für die Niedersachsen konterte der KSC im Gegenzug mit dem erneuten Ausgleich. So musste sich 96 trotz dreimaliger Führung mit einem 3:3 (2:1) begnügen. Zu allem Überfluss sah 96-Keeper Ron-Robert Zieler kurz vor dem Abpifff noch die Gelb-Rote Karte, weil er Torschütze Daniel Gordon in den Bauch geboxt hatte. Auch Waldemar Anton wird der Elf von Trainer Mirko Slomka im nächsten Heimspiel am Freitag gegen Sandhausen fehlen: Der Defensivmann sah in Karlsruhe seine fünfte Gelbe Karte.

Muntere erste Halbzeit im Wildpark

Slomka wählte eine mutige, offensive Taktik: Marvin Ducksch kehrte nach überstandener Magen-Darm-Erkrankung zurück in die Sturmspitze, Weydandt rückte dafür auf die rechte Seite, Cedric Teuchert kam über links.

11.Spieltag, 26.10.2019 13:00 Uhr Karlsruher SC 3 Hannover 96 3 Tore: 0: 1 Weydandt (6.) 1 :1 Wanitzek (8., Handelfmeter) 1: 2 Ducksch (43., Foulelfmeter) 2 :2 Gordon (76.) 2: 3 Weydandt (90. +3) 3 :3 Gordon (90. +5)

Karlsruher SC: Uphoff - Thiede (90.+8 A. Fink), Gordon, Pisot, Roßbach - Groiß (70. Pourié), Wanitzek, Stiefler, Choi (90.+4 Kobald), Lorenz - P. Hofmann

Hannover 96: Zieler - J. Korb, M. Franke, Elez, Albornoz - Anton, M. Stendera (70. Haraguchi), Prib, Teuchert (86. Bakalorz) - Weydandt, Ducksch (90.+3 E. Hansson)

Zuschauer: 13370



Das Angriffstrio der Niedersachsen sorgte sogleich für Alarm im Karlsruher Strafraum. Erst strich Duckschs abgefälschter Schuss nur knapp am Tor vorbei (2.), dann bediente Teuchert Weydandt - der 24-Jährige zog aus knapp zehn Metern ab und traf zum 1:0 für Hannover (6.). Doch die Freude über die Führung währte nicht lang: Kyoung-Rok Choi traf auf der Gegenseite aus kurzer Distanz Marcel Frankes seitlich vom Körper abstehende Hand - den fälligen Elfmeter verwandelte Marvin Wanitzek (8.). Schon beim 2:0-Erfolg im DFB-Pokal im August hatte Wanitzek per Strafstoß gegen Hannover getroffen.

Das Tor beflügelte die Gastgeber sichtlich. Der frühere St. Paulianer Choi hatte die nächste gute Möglichkeit für den KSC: Sein eigentlich als Flanke gedachter Schuss von der linken Seite hätte Zieler beinahe überrascht (13.), der 96-Keeper bekam gerade noch die Fäuste an den Ball und konnte zur Ecke klären. Anschließend vergaben Philipp Hofmann (18., 20.) und Marc Lorenz gute Möglichkeiten (21.). Aber auch die Slomka-Elf blieb gefährlich: Gordon klärte in höchster Not gegen Ducksch (24.), Waldemar Antons Pass auf den durchstartenden 96-Stürmer geriet zu ungenau (34.). Kurz vor der Pause wurde Ducksch von Damian Roßbach im Strafraum geschubst, der Gefoulte trat selbst zum Elfmeter an und traf zum 2:1 (43.).

KSC drängt und trifft

Nach dem Wiederanpfiff ging der muntere Schlagabtausch im Karlsruher Wildparkstadion zunächst weiter. Zieler wehrte einen Schuss von Choi zur Ecke ab (47.), auf der Gegenseite scheiterte Teuchert an KSC-Keeper Benjamin Uphoff (53.). Mit zunehmender Spieldauer übernahmen aber die Gastgeber das Kommando und drängten auf den erneuten Ausgleich. Hannovers Defensive stand jedoch lange sicher und verhinderte mit zuweilen sehr rustikaler Spielweise Torchancen des KSC. Doch der Druck wurde immer größer, und so fiel das 2:2 trotz der guten Abwehrleistung der Niedersachsen: Eine weite Hereingabe von Marco Thiede wuchtete Gordon per Kopf aus sechs Metern ins Netz (77.).

Nachspielzeit mit zwei Toren und einem Platzverweis

Dann wurde es turbulent. Der eingewechselte Emil Hansson bediente mit seinem ersten Ballkontakt Weydandt, der per Kopf zum 3:2 traf (90.+4). Der Sieg? Nein, denn zwei Minuten später war Gordon erneut zur Stelle - 3:3 (90.+6). Der frustrierte Zieler wollte den aus dem Netz springenden Ball wegschlagen, traf dabei aber Gordon in den Bauch - Gelb-Rot. Für ihn ging Feldspieler Josip Elez ins Tor, musste sich aber nicht mehr bewähren.

