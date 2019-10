Stand: 03.10.2019 12:49 Uhr

Hannover 96 in Dresden: Slomka glaubt an die Wende

Blicken wir kurz zurück: Nach dem Abstieg aus der Bundesliga hatten die Verantwortlichen bei Hannover 96 im Juli den Neustart ausgerufen. Der neue Sportchef Jan Schlaudraff und der neue Trainer Mirko Slomka sollten die Rückkehr in die Beletage des deutschen Fußballs in Angriff nehmen. Profiboss Martin Kind erhoffte sich vom einstigen Erfolgscoach, der 96 zweimal (2011 und 2012) in die Europa League geführt hatte, "attraktiven, schnellen und erfolgreichen Angriffsfußball". Nun, zweieinhalb Monate später kann von einem Neustart bei den Niedersachsen nicht mehr die Rede sein. Spätestens seit dem desaströsen 0:4 gegen Nürnberg herrscht Tristesse und Endzeitstimmung an der Leine - Slomka hat mit der anstehenden Auswärtspartie am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) bei Dynamo Dresden bereits ein "Endspiel" um seinen Job.

"Wir wollen, müssen und werden ein anderes Gesicht zeigen"

Angesichts des Absturzes auf Tabellenplatz 15 befürchten einige im Hannoveraner Umfeld gar den Abstieg in die Dritte Liga. Im Interview mit "hannover96.de" gab sich Slomka noch gelassen: "Druck ist für einen Trainer normal, damit kann ich umgehen", sagte der 52-Jährige und fügte kämpferisch hinzu: "Wir wollen, müssen und werden ein anderes Gesicht in Dresden zeigen. Die völlig zu Recht erwartete Leistungssteigerung erwarte ich ebenso - und auch jeder Spieler von sich selbst."

Wie reagiert Slomka auf den Aogo-Ausfall?

Zu allem Überfluss zog sich allerdings Dennis Aogo im Spiel gegen Nürnberg eine Adduktorenzerrung zu. Der erst vor wenigen Wochen verpflichtete Hoffnungsträger fällt für das Dresden-Spiel aus. Wer den "Sechser" ersetzen wird, ist noch offen. Die beiden möglichen Alternativen befinden sich im Formtief (Marvin Bakalorz) oder werden in der Abwehr benötigt (Waldemar Anton).

Vielleicht baut Slomka deshalb auch taktisch um und setzt auf eine "Doppelsechs" zum Beispiel mit Edgar Prib und Marc Stendera, die zuletzt die Halbpositionen vor Aogo besetzt hatten. Dadurch wäre Platz für einen kreativen Mittelfeldspieler wie Florent Muslija oder einen zweiten Stürmer - Hannover könnte offensiv mehr Akzente setzen. Gerade das war gegen Nürnberg eine der Schwächen im 96-Spiel: Zwar hatten die Niedersachsen laut "kicker"-Statistik deutlich mehr Ballbesitz (77 Prozent), mehr Torschüsse (10:9) und sogar mehr gewonnene Zweikämpfe (55 Prozent) als der Gegner, doch Torgefahr strahlten die Gastgeber eigentlich nie aus.

