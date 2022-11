Niederlagen gegen die "Großen": Hannover 96 fehlt der Punch Stand: 06.11.2022 10:10 Uhr Dass Hannover 96 in der Zweitliga-Tabelle nicht über die Rolle des Verfolgers hinauskommt, liegt nicht zuletzt an den schlechten Ergebnissen in den direkten Duellen im Aufstiegskampf. Eine Chance haben sie vor der WM-Pause noch.

0:1 verlor das Team von Trainer Stefan Leitl am Freitagabend bei Darmstadt 98. Unglücklich, in Unterzahl - aber es war eben eine Niederlage. Wie beim 2:4 in Paderborn, als 96 nach 2:1-Führung unterlag, oder wie gegen den HSV (1:2), der in der Nachspielzeit siegte, und wie in Heidenheim (1:2).

"Es ist bitter und schade. Ich glaube, heute war alles dabei, was ein Freitagabend-Spitzenspiel ausmacht: großer Kampf, viel Intensität und Wille. Leider stehen wir aber mit leeren Händen da", sagte 96-Verteidiger Julian Börner und kam zum Schluss: "Man muss stolz auf die Truppe sein."

Ausgerechnet Streifall Leitl als Erfolgsgarant

Und das kann man wohl auch. Der Club ist auf dem Platz nicht wiederzuerkennen im Vergleich zur Vorsaison. Vor einem Jahr war 96 nach 15 Spielen gerade auf den Relegationsrang abgerutscht - gemeint ist wohlgemerkt die Abstiegsrelegation. Und die aktuell gute Saison, in der neben den Topspielen nur zwei weitere verloren wurden, ist auch vor dem Hintergrund zu loben, dass sich die "Roten" abseits des Platzes treu bleiben.

Die Auseinandersetzung zwischen dem Stammverein und Geschäftsführer Martin Kind ist medial seit Wochen sehr präsent. Die Situation um 50+1 könnte den Club die Lizenz kosten. Und längst werden die Streitigkeiten auf offener Bühne ausgetragen. Und es ist bemerkenswert, dass Leitl, um dessen Verpflichtung es bekanntlich auch geht, in diesem Sturm sein Team in so ruhigen Fahrwassern hält.

Routinier Zieler stellt Mannschaftsgeist heraus

Überhaupt ist der Mannschaftsgeist, für den der Trainer zumindest mitverantwortlich zeichnet, hervorzuheben. "Die Mannschaft ist da. Auch das ist für mich ein tolles Zeichen, dass wir tolle Jungs beisammenhaben", betonte Torhüter Ron-Robert Zieler, der den Zusammenhalt in den vergangenen Jahren auch ganz anders erlebt hat, nach dem 0:1 in Darmstadt. Und Börner unterstrich: "Man sieht seit Wochen eine 96-Mannschaft auf dem Feld, die wirklich als Mannschaft agiert und alles in die Waagschale wirft."

Torjäger Nielsen hebt Fans hervor

Hinzukommt, dass sich Spieler und Fans offenbar gefunden haben - was in der Vergangenheit ja längst auch nicht immer so war. "Ich bin sehr froh, unsere Fans im Rücken zu haben, die uns immer extrem unterstützen. Das habe ich in der Form selten erlebt und wird uns auch für die nächsten Spiele weiter pushen", erklärte Stürmer Havard Nielsen. Und Zieler fügte hinzu: "Die Mannschaft hat alles auf dem Platz gelassen und aufopferungsvoll dagegengehalten, was auch die Fans honoriert haben. Die Fans hatten ein Gespür, dass da ein Team stand, das lebt und alles reingehauen hat."

Abwehrchef Börner: "Bündeln unsere Kräfte"

Hannover 96 wäre ganz vorne mit dabei - wenn da nur nicht die Niederlagen gegen die direkten Konkurrenten im Aufstiegskampf wären. Schon am Dienstag (18.30 Uhr/im NDR Livecenter) haben die Niedersachsen die Chance, ihre Bilanz gegen die "Großen" aufzubessern - dann gastiert Fortuna Düsseldorf am Maschsee. Das Team von Coach Daniel Thioune zog am Sonnabend durch ein 1:0 gegen St. Pauli in der Tabelle an Hannover vorbei.

Der entscheidende Punch fehlte den "Roten" in diesen Duellen bisher. Aber die Spieler glauben an sich. "In den letzten Spielen bis zur Pause werden wir jetzt weitermachen und wollen die maximale Punkteausbeute holen. Wir werden alles reinhauen und investieren", sagte Zieler. Nielsen ist überzeugt, dass die Fan-Unterstützung "uns auch für die nächsten Spiele weiter pushen wird". Und Börner verspricht: "Wir bündeln jetzt die Kräfte, regenerieren, und Dienstag geht es weiter."

