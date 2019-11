Hannover 96: Wer folgt auf Slomka?

Nach der Entlassung von Trainer Mirko Slomka läuft beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 fieberhaft die Suche nach einem Nachfolger. Fest steht, dass die Niedersachsen nicht mit einer Interimslösung in das nächste Spiel gehen wollen. Der neue Mann soll also schon am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim Gastspiel in Heidenheim auf der 96-Bank sitzen und hat wegen der dann folgenden Länderspielpause zwei Wochen Zeit, das Team bis zum Heimspiel gegen Darmstadt 98 (am 25. November) intensiv kennenzulernen.

Absage von Anfang

Klar ist auch, dass die Nachwuchstrainer Stephan Schmidt (U19) und Christoph Dabrowski (U23) nicht zu den Profis befördert werden. Vor allem Dabrowski, der mit seinem Team im Abstiegskampf der Regionalliga Nord steckt, wäre wohl kaum der richtige Mann für eine Aufbruchstimmung in der Zweiten Liga.

Videos 01:56 Sportclub Hannover 96: Trainer Slomka muss gehen Sportclub Der Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Trainer Mirko Slomka entlassen und damit die Konsequenzen aus einer bislang dürftigen Zweitliga-Saison gezogen. Video (01:56 min)

Eine erste Absage hat sich 96-Sportchef Jan Schlaudraff auch schon eingehandelt. Markus Anfang, der bereits im Sommer Kandidat für den Trainerposten an der Leine war, will die Slomka-Nachfolge nicht antreten: "Hannover 96 ist ein spannender Verein mit viel Potenzial, aber ich stehe derzeit für die Aufgabe nicht zur Verfügung. Ich wünsche 96 alles Gute für den weiteren Saisonverlauf", erklärte der 45-Jährige der "Bild".

Sich selbst ins Gespräch gebracht hat sich Thomas Brdaric, der am Sonntag das Spiel von Hannovers U23 gegen den TSV Havelse (2:3) verfolgte: "Ich bin für jede Aufgabe bereit. Man sollte doch Leute nehmen, die eine Verbindung zum Verein haben", sagte der einstige 96-Stürmer (27 Tore in 70 Partien), der zurzeit den Nordost-Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt coacht. Laut "sportbuzzer.de" ist der 44-Jährige jedoch kein Thema bei den Niedersachsen.

Quartett wird heiß gehandelt

Heiße Kandidaten sollen hingegen Jens Keller, Markus Gisdol, Hannes Wolf und Markus Kauczinski sein. Keller ist aus diesem Quartett der Erfolgreichste: Er führte den Bundesligisten Schalke 04 zweimal in Folge in die Champions League (2013 und 2014). Zweitligaerfahrung sammelte er bei Union Berlin (Entlassung im Dezember 2017 als Tabellenvierter) und dem FC Ingolstadt, bei dem er im April 2019 entlassen wurde.

Gisdol rettete die TSG Hoffenheim 2013 und den HSV 2017 jeweils vor dem Bundesliga-Abstieg, seit Januar 2018 ist er ohne Job. Hannes Wolf stieg mit dem VfB Stuttgart 2017 in die Bundesliga auf, verpasste das gleiche Unterfangen jedoch in diesem Sommer mit dem Hamburger SV. Kauczinski scheiterte mit dem Karlsruher SC in der Bundesliga-Relegation 2014/2015 am HSV, es folgten zwei erfolglose Amtszeiten beim Bundesligisten FC Ingolstadt (fünf Monate) und beim Zweitligisten FC St. Pauli (16 Monate).

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr