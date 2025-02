Niedersachsenderby Hannover 96 - Eintracht Braunschweig am 9. März Stand: 06.02.2025 15:22 Uhr Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstag die Spieltage 25 bis 28 in den Fußball-Bundesligen zeitgenau angesetzt. Zum Zweitliga-Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig kommt es am Sonntagnachmittag. In der Ersten Liga stehen gleich zwei Nordduelle an.

Das Niedersachsenderby hatte bereits in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt. So hatte die Politik angekündigt, dass bei dem Duell zwischen den "Roten" und den "Löwen" zwar Auswärtsfans zugelassen werden. Allerdings darf Braunschweig beim Rivalen nicht das für Spiele in der Fremde normale Kontingent von zehn Prozent der Karten abrufen.

Nun steht fest, dass das Derby vom 25. Spieltag (7. bis 9. März) am Sonntagnachmittag ab 13.30 Uhr stattfinden wird. Nach der neuen Regel sind maximal 2.541 Eintracht-Fans zugelassen. Das entspricht einer Auslastung des Gästebereichs von 60 Prozent.

Auf den HSV warten stimmungsvolle Duelle

Der Hamburger SV bekommt es am 25. Spieltag im Topspiel am Samstagabend (20.30 Uhr) mit Verfolger Fortuna Düsseldorf und dem ehemaligen HSV-Coach Daniel Thioune zu tun.

Und auch die beiden anderen nun angesetzten Spiele werden unter Flutlicht stattfinden - wenn auch nicht am Sonnabend. Das Team von Trainer Merlin Polzin tritt sowohl beim 1. FC Magdeburg (14. März) als auch gegen die SV Elversberg (28. März) am Freitagabend um 18.30 Uhr an.

Bundesliga: Zwei Nordduelle am Sonnabend

Auch in der Bundesliga wurden die drei Spieltage angesetzt - und die beiden anstehenden Nordduelle finden beide am Sonnabend um 15.30 Uhr statt: am 25. Spieltag VfL Wolfsburg - FC St. Pauli (8. März) und am 27. Spieltag Holstein Kiel - Werder Bremen (29. März). Zur selben Zeit gastieren die Kiezkicker dann beim großen FC Bayern.

Ein enorm wichtiges Spiel auf dem Weg zum erhofften Klassenerhalt in der Bundesliga steht für die Kieler am 16. März an: An dem Sonntag (17.30 Uhr) müssen die "Störche" beim 1. FC Heidenheim antreten, der aktuell zwei Punkte vor den Schleswig-Holsteinern den Relegationsrang belegt.

