Hannover 96 kommt richtig in Fahrt - 4:0 in Magdeburg Stand: 19.08.2022 20:25 Uhr Hannover 96 hat seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Die Mannschaft von Stefan Leitl setzte sich mit 4:0 (2:0) bei Aufsteiger 1. FC Magdeburg durch. Bei der reifen Leistung wussten ausgerechnet die beiden Jüngsten zu gefallen.

Nach nur einem Zähler aus den ersten drei Partien, die zudem von Scherereien in der Vereinsführung überschattet worden waren, sorgt die Mannschaft mittlerweile für positive Schlagzeilen. Nach dem jüngsten Arbeitssieg gegen Regensburg (1:0) zeigten die Schützlinge von Hannovers neuem Coach, wohin die Reise gehen kann.

Die Niedersachsen agierten in der Offensive mit Tempo und Zug zum Tor. In der Defensive ließen sie nicht viel zu - und konnten sich in den entscheidenden Momenten einmal mehr auf Torhüter Ron-Robert Zieler verlassen.

Erst geistesgegenwärtig, dann mit dem Kopf

Hannover war in Magdeburg von Beginn an konzentriert und ging verdient in Führung. Das Leitl-Team erhielt dabei tatkräftige Unterstützung von den Hausherren: Nachdem Maximilian Beier mit seinem ersten Schuss noch an Keeper Dominik Reimann gescheitert war, legte Magdeburgs Silas Gnaka dem Hannoveraner den Ball am Fünfmeterraum noch einmal mustergültig auf. Der 19-Jährige war hellwach und schoss eiskalt ein (14.).

Magdeburg bekam weder Beier noch dessen Sturmkollegen Nicolo Tresoldi unter Kontrolle. Nach Vorlage von Beier hätte Tresoldi - am Abend vor seinem 18. Geburtstag - schon auf 2:0 stellen können, scheiterte aber an Reimann (24.). Weil den Hausherren allerdings auch in der Folge wenig einfiel, reichte den "Roten" eine Standardsituation, um für die beruhigende Halbzeitführung zu sorgen. Abwehr-Koloss Luka Krajnc traf per Kopf (44.) - gegen einen Gegner, der nur mit zwei Feldspielern über 1,80 m angetreten war.

Muroya trifft und Zieler pariert sehenswert

Leitl hatte keinen Grund zu wechseln, sein Gegenüber, Ex-HSV-Coach Christian Titz, wechselte trotz guter Gründe nicht. Und diesmal dauerte es nur elf Minuten, ehe der Ball wieder im Magdeburger Tor lag. Havard Nielsen setzte sich über die linke Seite gut durch und behielt die Übersicht. Seinen Querpass verwertete Sei Muroya wuchtig zum 3:0. Damit war die Partie entschieden und Hannover schaltete einen Gang zurück.

Doch das war es noch nicht. Erst sorgte Zieler gegen FCM-Joker Moritz Kwarteng mit einer starken Parade (68.) dafür, dass bis zum Schluss hinten die Null stand. Dann traf Cedric Teuchert zum 4:0-Endstand (90.+1).

5.Spieltag, 19.08.2022 18:30 Uhr Magdeburg 0 Hannover 96 4 Tore: 0: 1 Beier (14.) 0: 2 Krajnc (44.) 0: 3 Muroya (56.) 0: 4 Teuchert (90. +1)

Magdeburg: Reimann - El Hankouri, Bittroff (64. Kwarteng), Gnaka, Bell Bell - Krempicki, A. Müller, Conde - Ceka (76. Beyaz), Schuler (64. Scienza), Tat. Ito (64. Sechelmann)

Hannover 96: Zieler - Muroya, Neumann, Börner, Köhn (85. Dehm) - Krajnc - Leopold (77. Besuschkow), F. Kunze - Nielsen - Tresoldi (65. Teuchert), Beier (85. Foti)

Zuschauer: 23908



