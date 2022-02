1:3 in Heidenheim: "Höhenflug" von Hannover 96 gestoppt Stand: 04.02.2022 20:23 Uhr Hannover 96 ist die kurze Pause in der zweiten Fußball-Bundesliga offenbar gar nicht bekommen. Die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski verlor beim 1. FC Heidenheim verdient mit 1:3 (1:2).

von Florian Neuhauss

Es war die erste Niederlage für die "Roten" im neuen Jahr nach einem Sieg und einem Remis in der Liga sowie dem Erfolg im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach - allesamt ohne Gegentor. Vor 4.350 Zuschauern in Heidenheim konnten die Niedersachsen zu keinem Zeitpunkt an diese Leistungen anknüpfen. Im sechsten Liga-Spiel unter Dabrowski war es die zweite Niederlage. Der Abstand in der Tabelle zur Abstiegszone könnte damit wieder schrumpfen.

96 verschläft Anfangsphase - und trifft kaltschnäuzig

Hannover hatte auf der Ostalb einen ganz schwachen Start erwischt. Die in diesem Jahr bis dato so starke Hintermannschaft war ohne den gelbgesperrten Julian Börner überhaupt nicht wiederzuerkennen. Bereits in der vierten Minute lag der Ball erstmals im 96-Tor. Linksverteidiger Niklas Hult versuchte nach einer Flanke zu retten - und markierte stattdessen ein Eigentor.

Besonders über die rechte Abwehrseite von Jannik Dehm kam Heidenheim viel zu leicht vor das Tor. Und auch beim 0:2 machte Dehm eine schlechte Figur. Der ehemalige Kieler bekam den Ball nicht weg und wie zuvor Hult ließ auch Heidenheims Tobias Mohr mit seinem wuchtigen Schuss Torhüter Ron-Robert Zieler keine Abwehrchance (33.).

Insgesamt war Hannover mit den beiden Gegentreffern eigentlich noch gut bedient. Doch es ging mit einem 1:2 in die Kabinen. Bei einem der wenigen Abschlüsse köpfte Maximilian Beier den Ball aus zwei Metern über die Linie - und durfte doch nicht (zunächst) jubeln. Abseits!? Erst nach Intervention des Videoassistenten wurde der Treffer gegeben (35.).

35-Meter-Schuss erwischt Zieler auf falschem Fuß

Zur zweiten Hälfte brachte Dabrowski mit Weydandt einen Stürmer, der zwar bisher nur ein Saisontor erzielt, aber dieses ausgerechnet beim 1:0-Sieg im Hinspiel gemacht hatte. Doch statt zum Ausgleich zu kommen, stand es keine drei Minuten nach Wiederanpfiff aus Sicht der "Roten" 1:3. Nach einem Fehlpass im 96-Spielaufbau kam fast 40 Meter vor dem Tor wieder Mohr an den Ball, zog ansatzlos ab und erwischte Zieler komplett auf dem falschen Fuß.

Von aufgeben konnte bei den Hannoveranern in der Folge keine Rede sein. Allerdings fehlten ihnen gegen starker Heidenheimer einfach die Mittel, um noch einmal zurückzukommen. Zieler bewahrte sein Team am Ende noch das eine oder andere Mal vor dem vierten Gegentor.

21.Spieltag, 04.02.2022 18:30 Uhr Heidenheim 3 Hannover 96 1 Tore: 1 :0 Hult (4., Eigentor) 2 :0 Mohr (33.) 2: 1 Beier (35.) 3 :1 Mohr (48.)

Heidenheim: K. Müller - K. Sessa (62. Busch), Mainka, Siersleben, Föhrenbach - Schöppner (83. Geipl), Theuerkauf, Burnic (63. Kerschbaumer) - Leipertz (75. M. Malone), Kleindienst, Mohr (75. Schimmer)

Hannover 96: Zieler - Dehm, Mar. Franke, Ondoua, Hult - Diemers, Kaiser - Beier (71. Stolze), Kerk (77. S. Ernst), Maina (83. Ochs) - Teuchert (46. Weydandt)

Zuschauer: 4350



