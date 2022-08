Wiedersehen macht Freude: Leitl schlägt mit 96 Ex-Club Fürth Stand: 28.08.2022 15:26 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den dritten Sieg in Folge gefeiert und darf in der Tabelle nach oben schielen. Gegen die SpVgg Greuther Fürth gelang den Niedersachsen einen 2:1 (0:0)-Erfolg.

von Hanno Bode

Der vor wenigen Wochen von den Franken zu 96 gewechselte Havard Nielsen avancierte am Sonntagnachmittag mit seinem Kopfballtor in der 86. Minute zum Matchwinner für die "Roten". Zuvor hatte Maximilian Beier die Mannschaft des vormaligen Fürth-Coaches Stefan Leitl mit 1:0 in Führung gebracht (52.) und Afimico Pululu zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen (81.).

Zieler verhindert frühen 96-Rückstand

Im sonnendurchfluteten WM-Stadion am Maschsee hielten sich beide Teams von Beginn an nicht lange damit auf, den Ball durch die eigenen Reihen zirkulieren zu lassen. 96 und das "Kleeblatt" waren auf schnelle Abschlüsse bedacht, dementsprechend zügig wurde das Spielgerät nach Ballgewinnen in Richtung gegnerischer Strafraum befördert. Die Schaulustigen im Hannoveraner Fußball-Tempel wurden so Zeugen eines sehr unterhaltsamen Duells zweier Kontrahenten mit nahezu identischer Spielanlage.

Chancen gab es im ersten Abschnitt einige - Tore aber keine. Für Fürth besaß Dickson Abiama in der elften Minute die große Möglichkeit zur Führung, als er frei vor Ron-Robert Zieler auftauchte. Der Weltmeister von 2014 verhinderte den ersten Saisontreffer des Nigerianers, der die 96-Abwehr gemeinsam mit Ragnar Ache vor viele Aufgaben stellte.

Keine Tore, hoher Unterhaltungswert

Aber auch die Verteidigung der Franken konnte nicht in Ruhe ein Sonnenbad an diesem herrlichen Sommernachmittag genießen. Hannovers Offensive hatte ebenfalls die eine oder andere Idee - und ein paar gefährliche Abschlüsse. Nicolo Tresoldi und Nielsen verpassten in Minute 14 binnen weniger Sekunden die Führung. Nielsen - wie sein Coach Leitl sowie Co-Trainer Andre Mijatovic in der Vorsaison noch auf der Gehaltsliste bei den Franken - vergab bald darauf eine weitere Gelegenheit für die Niedersachsen (24.).

Nach weiteren nicht genutzten kleineren bis mittelgroßen Chancen schlenderten beide Mannschaften mit einem leistungsgerechten Remis in die Kabinen. Es war bis hierhin ein 0:0 der guten bis besseren Sorte.

Beier trifft zum 1:0

Und obgleich beide Teams in Durchgang eins ein sehr hohes Tempo gegangen waren, blieb die Partie nach dem Seitenwechsel auf einem hohen Niveau. Hannover wusste sich sogar noch einmal zu steigern und ging durch Beier in Führung. Der 19-Jährige überwand Keeper Andreas Linde mit einem platzierten Schuss ins lange Eck (52.). Die Vorlage stammte vom drei Jahre älteren Enzo Leopold, der den Ball gemeinsam mit Fabian Kunze erkämpft hatte. Sieben Minuten später hätte eine weitere Koproduktion von Leopold und Beier beinahe zum 2:0 geführt. Diesmal aber zielte der Schütze des Führungstores nicht präzise genug.

Ausgerechnet Nielsen verdirbt Fürth den Spaß

Fürth, das für kurze Zeit ein wenig die Ordnung verloren hatte, konnte einmal tief durchatmen. Die Franken sammelten sich defensiv wieder und wurden nach und nach auch in Ballbesitz wieder zwingender. Einen Schuss von Simon Asta konnte Zieler noch parieren. Gegen den Abschluss des eingewechselten Pululus war der Keeper dann jedoch machtlos.

Die Freude bei den Gästen währte jedoch nur kurz. Und den Spaß verdarb ihnen ausgerechnet Nielsen, der von 2019 bis 2022 am Ronhof gespielt hatte. Nach Flanke von Derrick Köhn war der Norweger per Kopf erfolgreich.

6.Spieltag, 28.08.2022 13:30 Uhr Hannover 96 2 Greuther Fürth 1 Tore: 1 :0 Beier (52.) 1: 1 Pululu (81.) 2 :1 Nielsen (86.)

Hannover 96: Zieler - Neumann, Krajnc, Börner - Muroya (89. Dehm), Köhn, Leopold (78. Besuschkow), F. Kunze, Nielsen - Tresoldi (71. Teuchert), Beier (78. Schaub)

Greuther Fürth: Linde - Asta, Fobassam, Haddadi, John - Christiansen, Sieb (63. Pululu), Raschl (69. T. Tillman), Hrgota (86. Mhamdi) - Ache (87. Seufert), Abiama

Zuschauer: 21000



