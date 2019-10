Stand: 30.10.2019 13:04 Uhr

Keeper Esser: Gestern verehrt, heute außen vor

In der vergangenen Saison war Michael Esser einer der ganz wenigen Lichtblicke beim Bundesliga-Absteiger Hannover. Im Sommer liebäugelte der Keeper mit einem Wechsel. Doch alle Optionen zerschlugen sich. 96 holte in Ron-Robert Zieler trotzdem einen neuen Torwart, sodass Publikumsliebling Esser nun nur noch Ersatz ist. Am Freitag gegen Sandhausen darf er ausnahmsweise mal spielen.

Vor einigen Monaten saß Michael Esser auf gepackten Koffern. Nach seinen überwiegend sehr ansprechenden Leistungen in der abgelaufenen Bundesliga-Saison war der Schlussmann trotz des Abstiegs seines Arbeitgebers Hannover 96 ein gefragter Mann. Fortuna Düsseldorf, FC Augsburg, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt hießen die Interessenten für den 31-Jährigen. Letzterer Club bot den Niedersachsen Keeper Felix Wiedwald und Mittelfeldmann Marc Stendera im Tausch gegen Esser an und wollte zudem noch eine kleine Ablöse für ihn zahlen. Doch die Verantwortlichen der "Roten" lehnten den Deal ab - mit Wiedwald als neue Nummer eins wollten sie nicht in die Saison gehen. Stattdessen überzeugten die Niedersachsen doch sehr überraschend ihren früheren Torwart Ron-Robert Zieler zu einer Rückkehr an die Leine und statteten ihn mit einem Vierjahresvertrag aus.

Zieler-Sperre sorgt für Essers Saisondebüt

Slomka: "Keine Entscheidung gegen Esser"

Für Publikumsliebling Esser, der 96 in der Vorserie vor so manch noch schmachvolleren Niederlage bewahrt hatte, war somit klar, dass er selbst im Falle eines Verbleibs nur noch Ersatz ist. Und weil letztlich alle Interessenten wegen der hohen Ablöseforderung Hannovers - im Gespräch war eine Million Euro - absagten, fristet der 31-Jährige nun seit Saisonbeginn ein Reservistendasein beim Zweitligisten. An diesem Status wird sich für Esser auch nach der Partie am Freitagabend gegen den SV Sandhausen (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) nichts ändern, in der er für den Gelb-Rot-gesperrten Zieler im Kasten stehen wird. "Ron ist unsere Nummer eins. Er wird diese Nummer eins auch beibehalten. Und wir stärken ihn und versuchen, ihn besser zu machen", hatte Coach Mirko Slomka bereits vor dem Platzverweis Zielers am vergangenen Sonnabend in Karlsruhe dem NDR Sportclub erklärt.

Slomka: "Torwart-Thema ist durch"

Der Fußballlehrer hatte den gebürtigen Kölner während seiner ersten Amtszeit als 96-Coach (2010 bis 2013) zur Nummer eins bei den Niedersachsen gemacht. Zieler dankte es ihm mit tollen Leistungen. Auch deshalb zögerte Slomka nicht lange, als sich im Sommer die Möglichkeit bot, den 30-Jährigen vom Mitabsteiger VfB Stuttgart zu holen, obwohl Esser noch keinen neuen Club gefunden hatte. "Ich glaube, dass das Zeitfenster, Ron-Robert zu verpflichten, für uns sehr knapp bemessen war. Wir mussten dann irgendwann eine Entscheidung treffen. Das war keine Entscheidung gegen Michael Esser, sondern eine für Ron, weil wir die Chance hatten, ihn hier für vier Jahre zu binden", erklärte der Trainer. Und dann sagte der 52-Jährige noch ein Satz, der Esser jegliche Illusionen auf einen fairen Konkurrenzkampf um den Platz zwischen den Pfosten nehmen dürfte: "Und damit ist dieses Torwart-Thema - auch aufgrund seiner Verletzungshistorie, die es eigentlich nicht gibt - für uns eigentlich durch."

96 ging fest von Abgang aus

Esser, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, hatte kurz nach Zielers Verpflichtung via "Bild" indirekt Kritik an den Verantwortlichen geäußert: "Ich bin natürlich auch enttäuscht. Ich glaube einfach, dass die Vorgehensweise auf mich bezogen ein Stück weit unglücklich war." Der 31-Jährige war offenbar davon ausgegangen, dass 96 erst dann nach einem Nachfolger Ausschau hält, wenn seine Situation endgültig geklärt ist. Slomka stellte indes im Interview mit dem Sportclub klar, dass die "Roten" von einem Wechsel des Keepers ausgingen. "Es gab Bestrebungen seinerseits, den Verein zu wechseln. Es gab auch Möglichkeiten zu Beginn, sich in eine Bundesliga-Mannschaft transferieren zu lassen. Das war auch so unser Gedanke, dass das passieren wird aufgrund der tollen Saison, die er gespielt hat", sagte der Coach: "Wir hatten immer den Gedanken, dass er uns verlassen wird."

Zieler und Esser - für Sievers "ein Traum"

Torwart-Trainer Sievers: "Weit über Niveau besetzt"

Das schnelllebige Fußball-Geschäft hat Esser also mit voller Wucht getroffen. Der Mann, den sie "Bruno" rufen, nimmt seine schwierige Situation "sehr gut" an, wie Torwart-Trainer Jörg Sievers berichtet. Für ihn und den Verein sei es "ein Traum", nun über zwei solch starke Keeper zu verfügen. "Weit über Niveau" sei 96 auf dieser Position besetzt, erklärte Sievers. Lange aber wird die Clubikone wohl nicht mehr mit Zieler und Esser zusammenarbeiten. "Ich weiß natürlich auch, dass die Möglichkeit, Michael Esser hierzubehalten, gleich null ist", sagte Slomka. Laut Medienberichten strebt Hannovers Ersatzkeeper einen Wechsel im Winter an. Spätestens im Sommer wird der 31-Jährige dann aber mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit seine Zelte an der Leine abbauen. "Oder es gibt noch eine Überraschung - das würde mich auch sehr freuen", sagte Slomka, der Esser als "tollen Typen" und "besonderen Menschen" charakterisiert.

"Irgendwann kommt das Glück zurück"

Ein solcher muss der Mann aus Castrop-Rauxel wohl wirklich sein. Denn sonst würde Hannovers mit Abstand bester Spieler der Vorsaison seine jetzige Reservistenrolle wohl kaum so klaglos hinnehmen. "Man muss weitermachen, und dann kommt irgendwann das Glück zurück. Eine Saison ist lang, und mal sehen, was noch passiert. Man sieht ja jetzt: Jeder Spieler, auch der zweite Torwart, wird gebraucht", wird der 31-Jährige in einem Interview auf der 96-Website zitiert.

