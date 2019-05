Stand: 01.05.2019 13:03 Uhr

Hamburger SV: Die Suche nach Ruhe und Kraft von Johannes Freytag, NDR.de

Nun also wieder Rotenburg. Mit einem Kurztrainingslager in dem niedersächsischen Ort an der Wümme will der Fußball-Zweitligist Hamburger SV die sportliche Krise beenden und Kräfte sammeln vor dem wichtigen Heimspiel am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen den FC Ingolstadt. Es geht um Alles für die Hanseaten, die nach dem 0:2 in Berlin auf Platz vier abgerutscht sind. Aus eigener Kraft können sie nur noch im direkten Duell am Aufstiegskonkurrenten Paderborn vorbei kommen. Sollte hingegen Union Berlin alle seine drei Spiele gewinnen, ist für den HSV maximal der Relegationsplatz drei drin.

Gute Erfahrungen mit Rotenburg

Rotenburg also: Mit der Sportanlage "In der Ahe" und dem nahe gelegenen "Landhaus Wachtelhof" in der 22.000-Einwohner-Gemeinde haben die Hamburger gute Erfahrungen gemacht. Vor vier Jahren verlor der damalige Trainer Bruno Labbadia bei seiner Rettungsmission nach dem Rotenburg-Trip zwar sein erstes Match, schaffte am Ende aber über die Relegation den Erstliga-Verbleib. Labbadias Nachfolger Markus Gisdol reiste 2017 sogar zweimal an die Wümme - am letzten Spieltag gelang der Klassenverbleib direkt und ohne Relegationsstress. "Wir wollen einfach noch mal zusammensein, gut arbeiten und auch die Chance haben, intensive Gespräche in anderer Atmosphäre zu führen", begründete der aktuelle HSV-Coach Hannes Wolf die Entscheidung für das Kurztrainingslager.

Auf wen kann sich Wolf verlassen?

Wolf ist wegen seiner umstrittenen Spieler- und Taktik-Wechsel sowie der miserablen Punktebilanz im Umfeld des Tabellen-14. der Rückrundentabelle längst in die Kritik geraten. Bei den Verantwortlichen verspürt der Coach trotz der Talfahrt "eine sehr gute Rückendeckung. Die Unterstützung ist fantastisch und tut gut. Es ist für mich aber auch eine Verantwortung, dem gerecht zu werden."

Im Kurz-Trainingslager will und muss er nun herausfinden, auf welche Spieler er sich im Saison-Endspurt verlassen kann. "Ich möchte diese Woche sehen, dass sich alle so präsentieren, dass du sie mit gutem Gewissen auf den Platz stellen kannst. Es ist jetzt das Mindeste, dass sie sich für das Ziel zerreißen", sagte Wolf und deutete damit an, dass diese Einstellung auf dem Feld zuletzt nicht gelebt wurde. Bei Lewis Holtby zeigten die HSV-Verantwortlichen bereits klare Kante und suspendierten den einstigen Leistungsträger, weil der nicht als Reservist nach Berlin reisen wollte.

Zu viele Profis ohne HSV-Zukunft

Aber Holtby ist kein Einzelfall. Derzeit haben die Hamburger viele Spieler im Kader, die keine Zukunft beim HSV haben. Die ausgeliehenen Profis Orel Mangala (VfB Stuttgart), Hee-chan Hwang (Salzburg) verlassen den Club im Sommer wieder, bei Léo Lacroix (Saint-Etienne) steht das noch nicht fest. Fiete Arp, der einen Vertrag beim FC Bayern in der Tasche hat, aller Voraussicht nach auch. Die Zukunft von Pierre-Michel Lasogga, dessen Vertrag ausläuft, ist ebenfalls offen. Einem Medienbericht zufolge soll auch er ab Sommer nicht mehr für den HSV spielen. Vertragsgespräche liegen vorerst auf Eis, erst nach dem Saisonende will Sportchef Ralf Becker mit der Kaderplanung weitermachen.

Immerhin: Breiter Fan-Unterstützung kann sich der HSV sicher sein. Trotz nur eines Punktgewinns aus den jüngsten drei Heimspielen waren am Dienstag bereits 48.000 Tickets für das Ingolstadt-Spiel verkauft, das dem Verein die Richtung weisen soll. Dass die Hoffnung zuletzt stirbt, gilt auch beim HSV, der gerne als Erstliga-Aufsteiger nach Rotenburg zurückkehren möchte. Denn das Vorbereitungs-Camp für die kommende Saison ist gebucht: Es findet im Juli an der Wümme statt.

