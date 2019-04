Stand: 28.04.2019 15:20 Uhr

0:2 in Berlin - HSV nur noch Vierter von Johannes Freytag, NDR.de

Fußball-Zweitligist Hamburger SV bangt mehr denn je um die Rückkehr in die Bundesliga. Die Hanseaten verloren am Sonntag beim 1. FC Union Berlin mit 0:2 (0:0) und mussten nach dem sechsten sieglosen Spiel in Folge den direkten Konkurrenten vorbeiziehen lassen. Weil auch der SC Paderborn gewann (3:1 gegen Heidenheim), rutschten die Hamburger in der Tabelle sogar aus den Aufstiegsrängen und sind nur noch Vierter. Am kommenden Sonnabend gastiert der abstiegsbedrohte, aber seit vier Spielen ungeschlagene FC Ingolstadt (drei Siege, ein Remis) im Hamburger Volksparkstadion, eine Woche später muss der HSV in Paderborn antreten.

Union dominant, HSV gefährlicher

31.Spieltag, 28.04.2019 13:30 Uhr Union Berlin 2 Hamburger SV 0 Tore: 1 :0 Zulj (46.) 2 :0 Prömel (84.)

Union Berlin: Gikiewicz - Trimmel, M. Friedrich, Parensen, K. Reichel - Ryerson (78. Kroos), Schmiedebach, Prömel - Abdullahi (73. Polter), Zulj - Andersson (88. C. Lenz)

Hamburger SV: Pollersbeck - G. Jung (57. Lasogga), Lacroix, van Drongelen - Janjicic, Douglas Santos - Narey, Hunt, B. Özcan (76. Wintzheimer), Vagnoman (46. Hwang) - Jatta

Zuschauer: 22012 (ausverkauft)



HSV-Coach Hannes Wolf verzichtete in seiner Startelf auf einen echten Stürmer: Pierre-Michel Lasogga und Manuel Wintzheimer nahmen zunächst nur auf der Bank Platz. Union Berlin fand besser ins Spiel hinein. Sebastian Andersson hatte schon nach wenigen Sekunden einen Hochkaräter auf dem Fuß, rutschte jedoch weg (1.). Kurz darauf segelte HSV-Keeper Julian Pollersbeck unter einer Ecke hindurch, seine Vorderleute konnten die brenzlige Situation allerdings bereinigen. In der Folgezeit hatten die Gastgeber zwar mehr Ballbesitz und waren auch bissiger in den Zweikämpfen - und doch war es der HSV, der die besseren Torchancen kreierte. Aaron Hunt schoss frei vom Sechzehner kläglich über das Gehäuse (18.), Bakery Jatta scheiterte an Union-Keeper Rafal Gikiewicz (31.). Torlos ging es in die Halbzeitpause.

Jung patzt, Zulj trifft

Mit der Einwechslung von Hee-chan Hwang für Josha Vagnoman versuchte Wolf, seinem Team mehr Offensivschwung zu geben. Doch unmittelbar nach dem Wiederanpfiff geriet der HSV in Rückstand. Gideon Jung vertändelte den Ball an Suleiman Abdullahi - der frühere Braunschweiger legte quer auf Robert Zulj, der Pollersbeck aus wenigen Metern zum 1:0 überwand (46.). Union machte weiter Druck: Michael Parensen kam einen Schritt zu spät (53.), Pollersbeck war vor dem einschussbereiten Andersson zur Stelle (55.), Abdullahis Volleyabnahme rauschte über das Tor (62.). Und der HSV? Lasogga war inzwischen in die Partie gekommen (für den indisponierten Jung), es fehlten jedoch die Anspiele für den bulligen Mittelstürmer der Hanseaten. Auch Hwang blieb wirkungslos. Union war dem 2:0 näher als die Hamburger dem Ausgleich. Andersson verpasste (69.), Abdullahi scheiterte an Pollersbeck (71.). Grischa Prömel war es schließlich, der mit einem Traumtor aus 23 Metern den verdienten Berliner Erfolg perfekt machte (85.).

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 28.04.2019 | 22:50 Uhr