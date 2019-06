Stand: 29.06.2019 10:58 Uhr

HSV bestätigt Leibold-Wechsel

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat den achten Neuzugang für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht. Vom 1. FC Nürnberg wechselt Tim Leibold zu den Hanseaten. Das teilte der HSV am Sonnabend mit. Der 25 Jahre alte Linksverteidiger erhält an der Elbe einen Vierjahresvertrag, die festgeschriebene Ablösesumme soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge bei 1,8 Millionen Euro liegen. "Tim ist ein sehr ambitionierter Spielertyp, der sehr gefragt war in den letzten Monaten, die Erste und Zweite Liga kennt und ein gutes Fußball-Alter hat. Er hat noch Luft nach oben, sich weiter zu entwickeln und wird uns definitiv bei unseren ambitionierten Zielen helfen", erklärte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt.

Leibold gilt als potenzieller Nachfolger für den wechselwilligen Brasilianer Douglas Santos, für den der HSV allerdings eine Ablöse im zweistelligen Millionen-Bereich erzielen will. Ein entsprechendes Angebot liegt dem Nordclub aber weiterhin nicht vor.

Auch Ewerton soll kommen

Ebenso vom 1. FC Nürnberg soll Ewerton zum HSV wechseln. Den Medizincheck hat der 30-Jährige in Hamburg längst absolviert, der Transfer hängt noch an Kleinigkeiten, die Nürnberg mit Sporting Lissabon, wo Ewerton zuvor gespielt hatte, klären muss. Dennoch ist HSV-Trainer Dieter Hecking zuversichtlich, den Innenverteidiger bald im Volkspark begrüßen zu dürfen. Gleichwohl bezeichnete der 54-Jährige im Interview mit dem "Hamburg Journal" den HSV-Kader "nach wie vor als Baustelle. Aber sie ist nicht mehr ganz so groß, wir haben ein bisschen was abgearbeitet. Das ist uns gut gelungen."

Hecking: Dem HSV tun Leute von außen gut

Hecking sprach von einem "Spagat, den wir da hinbekommen müssen: Mit Altlasten aufzuräumen, gegen Vorurteile anzugehen und zu versuchen, alle mitzunehmen". Es gehe darum, wieder "eine Stimmung zu entfachen und Vertrauen aufzubauen". Es müsse wieder Spaß machen, ins Stadion zu gehen: "Das ist eine Herkulesaufgabe." Die jüngsten Jahre seien nicht erfolgreich gewesen: "Ganz im Gegenteil, eher sehr depressiv für den HSV." Es sei sehr viel Vertrauen verloren gegangen in die sportliche Leistungsfähigkeit. "Ich glaube, es tut dem HSV auch gut, dass jetzt Leute von außen kommen, die nicht vorbelastet sind. Mich interessiert die Vergangenheit nicht mehr. Ich gebe jedem die Möglichkeit, dabei zu sein. Und Jonas Boldt ist da genauso gestrickt wie ich."

