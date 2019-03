Stand: 05.03.2019 11:30 Uhr

Beim HSV stimmt nur das Ergebnis - Wolf ist gefordert von Matthias Heidrich, NDR.de

Hannes Wolf ist kein Lautsprecher. Seit der gebürtige Bochumer das Traineramt beim HSV innehat, geht es auf den Pressekonferenzen des Fußball-Zweitligisten eher zurückhaltend zu. Doch nach dem Heimspiel seines Teams am Montagabend gegen Greuther Fürth fiel es dem 37-Jährigen schon schwer, seinen freundlich verbindlichen Ton zu halten. Dabei hatte sein HSV 1:0 gewonnen, aber alles andere als überzeugt. "Ich bin nicht bereit, das schönzureden. Wir haben das Spiel auf eklatante Weise wieder aus der Hand gegeben", monierte Wolf. "Darüber müssen wir reden."

"Schwer getan haben wir uns eigentlich immer"

Der HSV-Übungsleiter ist sich bewusst, dass der Trend beim Traditionsclub, für den der Wiederaufstieg vor allem finanziell alternativlos ist, in die falsche Richtung zeigt - trotz Tabellenplatz zwei. "Schwer getan haben wir uns eigentlich immer", konstatierte Wolf mit Blick auf den bisherigen Saisonverlauf. Einzelaktionen wie eben auch der Treffer von Aaron Hunt gegen Fürth haben (zu) oft für die Punkte gesorgt. Gegen Fürth stimmte wie schon so oft zuvor "nur" das Endergebnis.

Hunt: "Teilweise mutlos, ängstlich"

Auch der Siegtorschütze hatte ein "richtig schwaches Spiel" seiner Mannschaft gesehen: "Wir waren teilweise mutlos, ängstlich." Der zunehmende Druck im Aufstiegsrennen spiele keine Rolle. "Das sind Ausreden und Alibis, das darf in unseren Köpfen gar keine Rolle spielen", sagte Kapitän Hunt.

Hunt: "Ein richtig schlechtes Spiel von uns" NDR 90,3 - 04.03.2019 22:47 Uhr Autor/in: Pegelow, Lars Der HSV ist in der Zweiten Liga zwar wieder Tabellenzweiter, hatte beim 1:0 gegen Fürth aber große Probleme. Torschütze Aaron Hunt ist sehr selbstkritisch.







Keine spielerische Entwicklung unter Wolf

Auch wenn es die Profis auf den Platz bringen müssen, hauptverantwortlich für die Spielweise ist Wolf. Den Wechsel auf der Trainerposition von Christian Titz zu dem 37-Jährigen hatte Sportchef Ralf Becker im vergangenen Oktober mit der mangelnden Entwicklung begründet. Die ist unter Wolf gefühlt sogar rückläufig. Innovative Ideen, wie der HSV aus seinen stets hohen Ballbesitzzeiten wirklich Kapital schlagen kann, sind nicht zu erkennen.

Kader-Qualität überbewertet?

Zur Verteidigung des Fußballlehrers muss allerdings auch erwähnt werden, dass der Kader des Rautenclubs offensichtlich doch nicht so gut besetzt ist, wie von einigen zunächst gedacht. Im zentralen Mittelfeld fehlt es neben den Ausreißern von Hunt nach oben an spielerischer Qualität. Im Angriff ist lediglich auf Pierre-Michel Lasogga Verlass, wenn es um Tore geht. Aber "Lasso" ist in seiner Spielweise extrem eindimensional.

Stadtderby steht an

Der Druck ist da beim HSV und in der nächsten Partie geht es für den Rautenclub um mehr als drei Punkte. "So eine Leistung darf uns eigentlich gar nicht passieren und vor allem nicht noch einmal", sagte Wolf wohlweislich nach dem Fürth-Auftritt. Denn am Sonntag steht das Derby beim Stadtrivalen FC St. Pauli an (13.30 Uhr, im NDR Livecenter). "Wir sind uns der Bedeutung des Spiels bewusst", so Wolf. "Da müssen wir besser Fußball spielen." Leicht gesagt, für den HSV derzeit aber schwer umzusetzen.

