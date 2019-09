Stand: 02.09.2019 17:15 Uhr

Werder Bremens Harnik wechselt zum HSV

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat am "Deadline-Day" noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Vom Bundesligisten Werder Bremen kehrt Martin Harnik zurück in seine Geburtstadt. Der 32 Jahre alte Stürmer, der auch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, wechselt nach bestandenem Medizincheck vorerst für ein Jahr auf Leihbasis zum HSV. Im Falle des Aufstiegs besteht eine verpflichtende Kaufoption für den HSV.

Hecking: "Ein Typ, den wir sehr gut gebrauchen können"

"Ich freue mich, dass wir uns mit Martin Harnik verstärken werden. So einen Spielertypen können wir noch sehr gut gebrauchen", sagte Trainer Dieter Hecking am Montag nach dem Training. "Martin hat selbst sehr viel dazu beigetragen, dass der Wechsel zustande kommen kann. Das zeigt, dass er den Schritt nach Hamburg unbedingt machen will."

Erfahrung aus 300 Erst- und Zweitligapartien

Harnik begann 1992 in Hamburg beim TSV Kirchwerder mit dem Fußballspielen. 2005/2006 wechselte er zu Werder Bremen. Sein Profidebüt feierte der Angreifer im August 2007. 2009/2010 spielte er auf Leihbasis bei Fortuna Düsseldorf, 2010/2011 nahm ihn der VfB Stuttgart unter Vertrag. Nach sechs Jahren bei den Schwaben folgte ein zweijähriges Intermezzo bei Hannover 96, ehe Harnik 2018 wieder zu Werder zurückkehrte. In insgesamt 240 Bundesligaspielen erzielte der Angreifer 66 Tore, zudem stehen 60 Zweitligaspiele und 30 -tore in seiner Bilanz. Für Österreich absolvierte Harnik 68 Länderspiele, in denen er 15-mal traf.

Wintzheimer und Özcan verliehen

Ein Stürmer kommt, ein anderer geht. Manuel Wintzheimer wird für ein Jahr an den Zweitliga-Konkurrenten VfL Bochum ausgeliehen. Eine Kaufoption hat der VfL für den 20-Jährigen allerdings nicht. "Manu befindet sich in einem Alter, in dem er viel spielen muss. Nur über Einsatzzeiten wird er besser. Diese können wir ihm nicht garantieren. Wenn er sich dort entwickelt und rund 20 Einsätze absolviert, dann werden wir im Sommer einen besseren Spieler zurückkriegen", sagte HSV-Coach Hecking.

Auch Berkay Özcan verlässt die Hanseaten vorerst. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler wird bis Saisonende an den türkischen Erstligisten Istanbul Basaksehir FK verliehen.

Hecking freut sich auf Harnik 02.09.2019 13:08 Uhr HSV-Trainer Dieter Hecking freut sich auf Martin Harnik: "Das ist ein Spielertyp, den wir gebrauchen können." Er habe unbedingt zum HSV kommen wollen: "Das gibt mir ein super Gefühl."







4 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 02.09.2019 | 22:40 Uhr