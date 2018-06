Stand: 21.06.2018 12:24 Uhr

HSV-Vorbereitungsstart mit harter Entscheidung

Rückkehrer Pierre-Michel Lasogga und drei Zugänge - viel Neues hatte der Kader des Bundesliga-Absteigers Hamburger SV beim Start in die Saisonvorbereitung am Donnerstag noch nicht zu bieten. Christoph Moritz, Manuel Wintzheimer und David Bates nahmen erstmals im HSV-Dress an den Laktat- und Leistungstests teil. Lasogga präsentierte sich nach dem Ende der Ausleihe zu Leeds United erstmals wieder im Volkspark. Trainer Christian Titz zeigte sich "mit der bisherigen Kaderstruktur" dennoch zufrieden, machte aber auch deutlich: "Natürlich wird es weitere Veränderungen geben. Wir wollen noch den einen oder anderen Spieler transferieren und schauen uns selbst weiter um."

Titz plant viele Einzelgespräche

Gleich acht Profis fehlten im Volkspark. Alen Halilovic, Walace, Mergim Mavraj, Bobby Wood und Kyriakos Papadopoulos haben noch bis zum 2. Juli Urlaub. Albin Ekdal (Schweden), Filip Kostic (Serbien) und Gotoku Sakai (Japan) weilen bei der WM in Russland. Am Freitag stehen in Hamburg weitere Tests an, ehe am Sonnabend die erste öffentliche Trainingseinheit (11 Uhr) steigt. Am Sonntag geht es für die Mannschaft für sechs Tage in das erste von zwei Trainingslagern nach Glücksburg. Das will Titz vor allem für Einzelgespräche mit den Spielern nutzen, "aber auch, um uns taktisch weiterzuentwickeln. Dazu war in der abgelaufenen Saison wenig Zeit."

Co-Trainer Uysal und Kreutzer freigestellt

Im Vorfeld des Trainingsauftakts hatte eine Personalentscheidung für Wirbel gesorgt. Die bisherigen Co-Trainer von Christian Titz, Soner Uysal und Matthias Kreutzer, wurden von den Hamburgern freigestellt. Beide wollten trotz des Angebotes, weiter bei den Profis zu arbeiten, lieber im HSV-Nachwuchsbereich tätig sein. Sportvorstand Ralf Becker lehnte ab und fand deutliche Worte: "Der HSV befindet sich in einer sehr schwierigen sportlichen Situation. Wir werden unsere Ziele nur dann erreichen, wenn sich alle dem absoluten Leistungsgedanken unterordnen und sich zu 100 Prozent mit dem HSV und unserem Weg identifizieren." Titz bedauerte die Entscheidung: "Ich hätte gerne mit beiden weitergemacht." Nun hat er in André Kilian, der vom FC Homburg kommt, nur noch einen Co-Trainer. Der 31-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019.

