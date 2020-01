Stand: 06.01.2020 10:59 Uhr

Zweitligist HSV in die Vorbereitung gestartet

Fußball-Zweitligist Hamburger SV ist am Montagmorgen in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte gestartet. Trainer Dieter Hecking bat seine Profis zum ersten gemeinsamen Training im Jahr 2020. Für 15.30 Uhr ist noch eine zweite Einheit angesetzt. Bereits am kommenden Freitag steht mit dem Testspiel im heimischen Volksparkstadion gegen den Bundesligisten FC Schalke 04 der erste Härtetest für den Aufstiegsaspiranten an.

Gyamerah, Vagnoman und Hunt fehlen

Mit Ausnahme der Langzeitverletzten Jan Gyamerah und Josha Vagnoman, die sich beide noch in der Reha befinden, sowie Kapitän Aaron Hunt, der nach seiner Bänderverletzung noch individuell trainiert, begrüßte Hecking das komplette Team auf dem Platz. Zudem dürfen mit Travian Sousa, Jonah Fabisch und Anssi Suhonen drei Talente aus der U19 in dieser Woche bei den Profis vorspielen.

Trainingslager ab 12. Januar in Portugal

Um optimal in die noch verbleibenden 16 Partien zu gehen, reist der Tabellenzweite vom 12. bis 18. Januar ins Trainingslager nach Lagos. In Portugal ist auch ein Testspiel geplant, Gegner und Zeitpunkt stehen jedoch noch nicht fest. Erster Punktspiel-Kontrahent nach der Winterpause ist am 30. Januar (20.30 Uhr) im Volksparkstadion der 1. FC Nürnberg.

