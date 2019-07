Stand: 02.07.2019 10:32 Uhr

Verletzungssorgen trüben HSV-Vorbereitung

Dreieinhalb Wochen vor dem Start in die neue Zweitligasaison am 27./28. Juli hat die Aufbruchstimmung beim Hamburger SV einen Dämpfer erhalten. Hatte Trainer Dieter Hecking den Kader schon vor einer Woche in einem Interview mit dem "Hamburg Journal" als "Baustelle" bezeichnet, dürften sich seine Sorgenfalten eher vergrößert haben: Zwar verpflichtete der HSV seitdem zwei weitere Neuzugänge, doch auf einen der beiden muss Hecking weiterhin verzichten. Auch ein anderer Profi fällt verletzungsbedingt länger aus.

Leistenprobleme: Ewerton nicht im Training

Videos 02:08 HSV-Coach Hecking: "Der Kader ist eine Baustelle" Dieter Hecking nimmt kein Blatt vor den Mund. Mit dem Kader ist der neue HSV-Trainer noch nicht zufrieden. Und auch drumherum gibt es viel zu tun für den Coach und sein Team. Video (02:08 min)

Während der Ex-Nürnberger Tim Leibold bereits im Volkspark im Mannschaftstraining schwitzte, war dort von seinem alten und neuen Teamkollegen Ewerton nichts zu sehen. Zwar ist der Transfer am Montag offiziell über die Bühne gegangen, doch der Brasilianer laboriert an Leistenproblemen. Ewerton wird zunächst bestenfalls Laufeinheiten absolvieren, mit einem vollständigen Einstieg des 30-Jährigen ist erst in drei Wochen zu rechnen. Der Abwehrspieler gilt ohnehin als verletzungsanfällig: Schon in der vergangenen Saison verpasste er mit Nürnberg den Ligastart wegen eines Syndesmoseanrisses und fiel später noch einmal wegen einer Adduktorenverletzung aus. 2015/2016 zwang ihn bei Sporting Lissabon eine Operation am Knöchel zu einer dreimonatigen Pause.

Kinsombi: Saisonstart in Gefahr

Für David Kinsombi begann die Saisonvorbereitung ebenfalls denkbar schlecht. Die Verletzung, die sich der Ex-Kieler beim Testspiel in Buchholz (13:1) bereits nach knapp zwei Minuten zugezogen hatte, entpuppte sich als Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel. Der Mittelfeldspieler, der gerade erst einen Schienbeinbruch auskuriert hatte, fällt mindestens drei Wochen aus. Dass er beim Zweitliga-Auftakt gegen Darmstadt 98 (27./28. Juli) auf dem Rasen stehen wird, ist unwahrscheinlich. Besser sieht es bei Torwart Daniel Heuer Fernandes aus. Der 26-Jährige hatte wegen muskulärer Probleme auf die Partie in Buchholz verzichtet, soll aber in wenigen Tagen wieder ins Training einsteigen.

Van Drongelen, Santos und Pollersbeck auf dem Sprung

Wenig förderlich dürfte es zudem für Heckings Pläne sein, dass für einige Spieler im Kader die Zukunft nicht geklärt ist. Torwart Julian Pollersbeck hat immer noch keinen neuen Verein, das Interesse aus Salzburg ist erloschen. Zuletzt gab es Gerüchte um den FC Porto. Douglas Santos steht dem Vernehmen nach auf dem Sprung nach Russland zu Zenit St. Petersburg und war deshalb vom Training freigestellt. Auch Rick van Drongelen könnte kurzfristig seine Zelte in Hamburg abbrechen - der FC Augsburg hat Interesse. Möglicherweise gibt es einen Tausch mit FCA-Abwehrmann Marvin Friedrich, eine Alternative könnte Timo Letschert von US Sassuolo werden.

Boldt: "Umbau noch nicht abgeschlossen"

Fakt ist: Mit seinen neun Neuzugängen hat der HSV jetzt schon mehr neue Spieler verpflichtet als im kompletten Sommer 2018 - nur Aufsteiger Wehen Wiesbaden (elf) und Holstein Kiel (zehn) haben ihren Kader mehr umgekrempelt. Der Umbruch beim HSV ist laut Sportchef Jonas Boldt "absolut notwendig und noch nicht abgeschlossen". Dass die Kader-Baustellen noch nicht beseitigt sind, stört Boldt nicht: "Natürlich freut sich ein Trainer, wenn ein Kader früh steht. Aber eine Saison entscheidet sich auch nicht an den ersten drei Spieltagen."

