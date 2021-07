HSV-Präsidentenwahl: Jansen durchgewunken, Bester durchgefallen Stand: 03.07.2021 12:42 Uhr Der Beirat des HSV e.V. hat die Kandidaten für die Präsidiumswahl bekannt gegeben. Ex-Profi Marcell Jansen und dessen Team stehen am 7. August zur Wahl. Gegenkandiat Marinus Bester fiel mit seiner Mannschaft hingegen durch.

Eine Entscheidung, die direkt nach ihrer Bekanntgabe am Sonnabend für Diskussionen der HSV-Fans im Netz sorgte. Denn die Absage des fünfköpfigen Beirats für den früheren Mittelstürmer und Teammanager des Rautenclubs Bester, der sich mit der ehemaligen Paralympics-Siegerin Edina Müller und dem Volkswirt Philipp Wenzel als Team beworben hatte, kommt einem Freibrief für Jansen gleich.

Vize-Präsident: Duell zwischen Wehmeyer und Hartmann

Für das Amt des e.V.-Präsidenten, der einen festen Sitz im Aufsichtsrat der HSV Fußball AG hat, steht nun nur noch Jansen zur Wahl, der bis zu seinem freiwilligen Rücktritt im Februar bereits als Chef des e.V. fungierte. Für das Amt des Schatzmeisters ist lediglich Jansens "Team-Mitglied" Michael Papenfuß übrig. Allein bei der Wahl des Vize-Präsidenten wird es ein Duell geben: zwischen Vereinslegende Bernd Wehmeyer (Team Jansen) und Dr. Ralph Hartmann, der bereits von 2015 und 2018 dem Präsidium angehörte und bei Jansens Wahl zum Präsidenten im Januar 2019 als letzter Gegenkandidat übrig blieb.

Schmale Erklärung des Beirats

Warum das Team des ehemaligen Nationalspielers durchgewunken wurde, Besters aber nicht, erklärte der Beirat nicht. "Einige Bewerberinnen und Bewerber für die Präsidiumswahl haben ihre Bewerbung an bestimmte Bedingungen geknüpft. Dem Beirat obliegt es jedoch weder, diese Bedingungen zu bewerten, noch, diese Rahmenbedingungen zu ermöglichen. Eine Zulassung zur Präsidiumswahl war daher in diesen Fällen nicht mehr möglich", heißt es in der offiziellen Mitteilung lediglich.

Nachfragen werden nicht beantwortet

Auf weitere Erklärungen, warum welcher Kandidat zugelassen wurde oder auch nicht, darf auch nicht gehofft werden. "Nachfragen zu einzelnen Bewerbungen sowie zu Nicht-Zulassungen von Bewerberinnen und Bewerbern werden nicht beantwortet", teilte der Beirat kurz und knapp mit. Immerhin: "Allen Bewerberinnen und Bewerbern wurden die Gründe bereits genannt."

Dieses Thema im Programm: Sportplatz | 04.07.2021 | 18:00 Uhr