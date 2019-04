Stand: 26.04.2019 16:12 Uhr

HSV: Vorsicht, die Verfolger kommen!

Finanziell ist dem HSV dank der Einigung mit Investor Klaus-Michael Kühne ein erster Befreiungsschlag geglückt. Genauso wichtig wäre nun ein Ausrufezeichen auf dem Platz. Die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf gastiert am Sonntag (13.30 Uhr/im NDR Livecenter) bei Verfolger Union Berlin - und wenn es ganz schlecht läuft, könnten die Hamburger danach auf Tabellenplatz vier stehen. "Es ist greifbar, dass die Saison jetzt in die letzten Züge geht. Wir müssen aus all der Emotionalität Energie machen", sagte Wolf vor dem Duell Tabellenvierter gegen -zweiter. "Wir brauchen einen Riesen-Fight, in dem wir aber auch fußballerische Lösungen finden müssen."

Auch Union seit fünf Spielen sieglos

Der HSV hat die letzten fünf Zweitliga-Spiele nicht gewonnen. Wenn Wolf von "einem Duell auf Augenhöhe" spricht, kommt das nicht von ungefähr. Union wartet genauso lange auf einen Dreier. Zum Vorbild in Sachen Einstellung dient Bakery Jatta, der beim DFB-Pokalspiel gegen Leipzig (1:3) zum Spieler des Spiels gewählt worden ist. "Wie 'Baka' müssen wir alle das Herz auf dem Platz lassen", betonte der Coach, der in Berlin wohl auf Kyriakos Papadopoulos (Knieprobleme) verzichten muss. Hinter dem Einsatz von Orel Mangala (Zehprellung) steht noch ein Fragezeichen.

Alte Försterei "ein besonderer Ort"

Dass seine Mannschaft angespannt oder nervös ins Topspiel gehen könnte, ficht Wolf nicht an: "Das schärft die Sinne." Der 38-Jährige will seine Schützlinge allerdings noch mal genau auf die Atmosphäre im Stadion An der Alten Försterei vorbereiten, das mit 22.000 Zuschauern restlos ausverkauft ist. "Das ist ein besonderer Ort. Natürlich wird es Thema sein, dass das Stadion sehr intensiv ist. Die Fans werden voll dabei sein, aber unsere auch." Rund 2.500 Anhänger begleiten das Team von der Elbe an die Spree.

Paderborn als lachender Dritter?

Der HSV-Trainer will nicht darauf setzen, dass seinem Team ein Remis reicht, um Union auf Distanz zu halten. Zumal in dem Fall der SC Paderborn, bei dem der HSV in zwei Wochen antritt, der lachende Dritte sein könnte. Aktuell zwei Punkte hinter Rang zwei würden die Ostwestfalen, für die die bessere Tordifferenz spricht, bei einem Unentschieden in Berlin mit einem Sieg gegen den 1. FC Heidenheim die Hamburger vom direkten Aufstiegsplatz verdrängen. "Wir müssen sehr gut sein", weiß Wolf.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 28.04.2019 | 22:50 Uhr